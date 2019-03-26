Прибрати зайвого: з ким і як планують виходити у другий тур виборів Зеленський, Тимошенко і Порошенко

Соціологи оприлюднили в понеділок два нових дослідження з оцінкою настроїв українців перед президентськими виборами. Згідно з даними соцопитування, проведеного з 5 по 14 березня Центром Разумкова, групою "Рейтинг" і Київським міжнародним інститутом соціології, перше місце електоральних симпатій зберігає Володимир Зеленський. Серед тих, хто визначився з вибором, за нього готові проголосувати 27,7% респондентів. Тоді як за Юлію Тимошенко – 16,6%, а за Петра Порошенка – 16,4%. Водночас інше опитування, проведене окремо КМІС з 14 по 22 березня, дає Зеленському 32,1% підтримки, Порошенкові – 17,1%, а Тимошенко – 12,5%.

Зеленський: "Слуга народу-3" і молодь

Наприкінці березня Зеленський, як випливає з вищезгаданого опитування КМІС, уперше очолив список тих, хто, на думку українців, має найвищі шанси стати президентом. У штабі цього кандидата підсумки проведеної кампанії оцінюють позитивно, але скаржаться, що на реалізацію всіх задумів їм не вистачило ресурсів. "Якби в нас дійсно були гроші Коломойського, які нам приписують, то ми виграли б у першому турі. Залишилася маса нереалізованих задумів, нехай і порівняно недорогих, але все ж коштів не вистачило", – розповідає співрозмовник у штабі Зеленського.

За тиждень до голосування у кандидата бачать два головні завдання – це мобілізація електорату й захист результатів. Щоби мотивувати виборців, насамперед, молодь – ядро електорату Зеленського, штаб запустив серію роликів під загальним тегом "Непроевибори", у яких у доступній формі розповідається, як голосувати не за місцем прописки, як перевірити себе в списках виборців, чому з участків не будуть забирати до армії і навіщо взагалі приходити на вибори.

У Зеленського розповідають, що змогли повністю закрити свої квоти в окружних і дільничних виборчих комісій завдяки волонтерам, а зараз активно запрошують усіх бажаючих зареєструватися офіційними спостерігачами. Штаб буде проводити свій паралельний підрахунок голосів, а також приєднався до проекту "E-vybory", у якому беруть участь "Громадянська позиція", "УКРОП", Комітет виборців України та інші партії та організації. Ціль проекту полягає в тому, щоб оперативно зібрати, оцифрувати і опублікувати 30 тис. копій протоколів голосування.

У штабі Зеленського кажуть, що мають намір усіма доступними засобами припиняти фальсифікації на користь будь-якого кандидата, але при цьому вирішили обійтися без закликів до виходу людей на вулиці для захисту результатів. "На нашу думку, будь-які вуличні заворушення – це загроза для всієї країни. Втім, якщо люди побачать масові фальсифікації, то вони самі вийдуть на вулиці", – вважає співрозмовник РБК-Україна з команди Зеленського.

На даний момент Володимир Зеленський разом із "Кварталом" вирушив у черговий тур по Україні. Розпочалася поїздка з Харкова, у планах – Дніпро, Маріуполь, Запоріжжя, а закінчиться турне в останній день, коли дозволена агітація – 29 березня, концертом у Броварах Київської області.

На додаткову мобілізацію електорату буде працювати і канал 1+1, де з середи 27 березня розпочнеться показ третього сезону серіалу "Слуга народу" із Зеленським у головній ролі. Уже 30 березня в "день тиші" з обіду будуть показувати різні проекти "Студії Квартал-95". Водночас на каналі заперечують звинувачення в тому, що намагаються використовувати суботній ефір в інтересах Зеленського. "Серед тих передач, які стоять у програмі на 30 березня, "Розсміши коміка" та "Чистоньюз" – без участі кандидата в президенти, а випуск "Вечірнього Кварталу" у цей день є архівним, і Володимир Зеленський там виступає актором, а не кандидатом", – заявили на каналі.

Співрозмовники РБК-Україна в штабі кандидата запевняють, що для них непринципово, з ким виходити в другий тур виборів – з Юлією Тимошенко чи Петром Порошенком. Але в якості суперника на голосуванні 21 квітня взагалі хотіли б бачити Анатолія Гриценка.

"Це була б чесна і продуктивна конкуренція, між "новим обличчям в політиці і найбільш порядним і конструктивним представником "старої системи", – говорить співрозмовник. Показово, що в останньому інтерв'ю РБК-Україна Гриценко також заявив, що "найцікавіше в другому турі була б пара Гриценко-Зеленський". Разом з тим він різко розкритикував свого потенційного опонента і викликав його на дебати.

Сам Зеленський поки уникає публічних контактів зі своїми конкурентами, наприклад, на численних передвиборчих ток-шоу. Але в штабі проблеми в цьому не бачать. Єдина вірогідна помилка – надто пізній старт кампанії. Головний політконсультант Зеленського Дмитро Разумков в інтерв'ю проекту KRYM розповів, що, штабу, можливо, треба було раніше починати відбудовувати структури, збирати людей, щоби було більше можливостей для захисту результату.

"Ми побачили дві кампанії страху. У Порошенка – це страх війни, у Тимошенко – страх злиднів. І тільки одну кампанію надії – нашу. Порошенко провів класичну кампанію влади, тільки доведену до абсолюту, ніколи ще не було настільки відвертого підкупу виборців із боку влади. Тимошенко ж потужно почала, але не розрахувала свої сили на всю дистанцію, і не змогла просунути свій початково прогресивний порядок денний, повернувшись до теми цін і тарифів", – сказав РБК-Україна один із політтехнологів Зеленського.

Тимошенко: анкети і захист результату

У штабі Тимошенко не вважають, що зробили фальстарт. "Ми провели солідну кампанію, закріпили себе в ніші головної відповідальної опозиції в країні. Тепер, фактично, нам не треба буде починати окрему парламентську кампанію", - говорить РБК-Україна один із політтехнологів лідера "Батьківщини".

Сама Тимошенко на майбутні результати виборів дивиться оптимістично. Одна з підстав для оптимізму – результати "всеукраїнського анкетування виборців", результати якого були оприлюднені "Батьківщиною" в середині березня. У партії запевняють, що було опитано 2,5 мільйони виборців, і Тимошенко перемагає з великим відривом. За неї нібито виявили готовність голосувати 31,6% опитаних, за Зеленського – 20,9%, за Порошенка – 15,8%.

"Подібні анкетування штаб проводить ще з парламентських виборів 2002 року, і тоді його результати фактично збіглися з реальними результатами виборів. Зазвичай вони проводилися для внутрішнього користування, але зараз, побачивши конкретні цифри, Тимошенко вирішила, що їх треба оприлюднити перед публікою", – розповідає співрозмовник видання.

Співрозмовник у керівництві партії "Батьківщини" вважає, що за підсумками першого туру Юлія Тимошенко буде перша, але розклад за підсумками другого туру поки передбачити складно. За його словами, найімовірніше, у другому турі опиняться Тимошенко і Порошенко. Що ж стосується Зеленського, то його результат на Турівській не беруться прогнозувати, оскільки вирішальними факторами стануть явка молоді та процес захисту результатів голосування.

"Поки неясно, чи прийдуть його прихильники – молодь. Ніколи не ходила, а чи прийде в цей раз – питання. Так само неясно, наскільки у нього відпрацьована система дій іх захисту результатів, що важливо. Думаю, у другий тур ми можемо вийти з Порошенком, і то він буквально спробує пролізти. Якщо ж прийдуть виборці Зеленського, то все може перегратися", – розмірковує співрозмовник видання.

"Зеленський провів нормальну кампанію, ні в чому не встиг замаститися, зробив заявку на подальшу участь у політиці, незалежно від результатів цих виборів. А Порошенко зробив ставку на перемогу будь-якою ціною, звинувачував всіх в популізмі, а в підсумку за популізмом переплюнув усіх. Але "слини" тільки на один місяць вистачило", – оцінює кампанії конкурентів інший штабіст Тимошенко.

Ключові завдання, які ставлять у штабі на Турівській – такі ж, як і в штабі Зеленського: мобілізація прихильників і захист результатів. "Батьківщина" також буде проводити паралельний підрахунок голосів, і, за словами заступника голови фракції Сергія Соболєва, його результати оприлюднять "набагато раніше, ніж це зробить ЦВК".

"Ми зіткнулися з тим, що багато наших виборців досі впевнені, що Тимошенко залізно проходить у другий тур під впливом соцопитувань минулого року, що може їх дещо демотивувати", – розповідає один зі штабістів. Очевидно, через це в телерекламі лідера "Батьківщини" робиться особливий акцент на тому, щоби її виборець прийшов на вибори вже в першому турі.

16 березня про свою підтримку Юлії Тимошенко заявив кандидат від партії "Основа" Сергій Тарута. Втім, у бюлетенях його прізвище однаково залишиться. У штабі "Батьківщини" пояснюють, що сенс цього кроку – не стільки отримати додаткові голоси (рейтинг Тарути перебуває в районі 1%, і скільки з його симпатиків підтримають його заклик голосувати за Тимошенко – питання відкрите), скільки зміцнити імідж їхнього кандидата. У ЗМІ ходили чутки про те, що за прикладом Тарути незабаром повинні виступити й кілька інших кандидатів, зокрема, Валентин Наливайченко, але на момент публікації статті цього так і не сталося.

Один зі співрозмовників РБК-Україна на Турівській вважає, що жодні скандали і зливи компромату останніх днів перед голосуванням на рейтинги суттєво не вплинуть. "Зараз головне завдання будь-якого кандидата – не нашкодити самому собі. Нашкодити конкурентам уже не вийде. Головне – польова робота і захист результату", – впевнений штабіст.

Порошенко: мобільні агітатори і очікування протестів

Петро Порошенко планував підійти до першого туру на мажорній ноті. Для цього уряд Володимира Гройсмана погодився провести монетизацію субсидій у грошовій формі і виплатити по 2410 гривень тим, у кого пенсії нижче мінімальних. Однак гаряча фаза виборчої кампанії чинного президента пройшла під пильною увагою з боку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та активістів із "Національного корпусу" та "Національних дружин".

Арсен Аваков, з яким у Порошенка давно зіпсувалися відносини, дорікав штаб президента, що вони вибудували систему агітаторів для підкупу виборців. Але в самому штабі наполягали, що агітатори не можуть працювати безкоштовно. Підвищена увага з боку Нацполиции в команді Порошенко списували на нібито ангажованість Авакова на користь Юлії Тимошенко.

"Наші агітатори – це цілий програмний комплекс, такої бази немає ні в кого. Ми бачимо в режимі реального часу пересування кожного агітатора під час його роботи за допомогою мобільних телефонів з GPSМ. У кожного агітатора є завдання, і ми бачимо, як він його виконує. Для цього в кожного з них є картки з QR-кодами, якими вони звітують про виконану завданні. Це ідентифікація людей. А Аваков вважав, що на ці картки ми перераховуємо гроші", – розповів один із членів команди Порошенка.

Після того, як Центрвиборчком пояснив, що штаби мають право відшкодовувати агітаторам витрати на харчування, проїзд, проживання та мобільний зв'язок, це дещо заспокоїло главу МВС і знизило градус публічного протистояння між командою Порошенка й Аваковим. Поки в штабі Петра Порошенка вважають, що тиждень перед голосуванням пройде спокійно, і ніяких сюрпризів в їхній бік від поліції не буде.

"Зараз усе дещо стабілізувалося, оскільки тепер на місце відразу ж виїжджає прокуратура і фіксує, якщо є порушення з боку поліції щодо наших агітаторів. До того ж самі поліцейські розуміють, що відразу слідує заява в ДБР на неправомірні дії з боку поліції. Тому на місцях поліція вже не особливо хоче виконувати команди "департаменту МВС із виборів", найчастіше ігноруючи їх", – говорить співрозмовник у близькому оточенні Порошенка.

Крім того, у команді президента не очікують від "Нацкорпуса" і "Нацдружин", зареєстрованих спостерігачами на виборах, агресивних дій безпосередньо 31 березня.

"Вони нарешті зрозуміли, що їхня агресія працює проти них. Тепер же вони скрізь підкреслюють, що у них мирні акції і таке інше. І сам Аваков отримав півтора десятка звернень від послів з цього приводу, адже його вже всі кому не лінь пов'язують з "Нацдружинами". А він же всіляко намагається дистанціюватися від них. Тому, думаю, вибори загалом пройдуть спокійно", – прогнозує один із штабістів.

Але в Порошенка не виключають, що акцію протесту з наметами під ЦВК вже ввечері 31 березня може зібрати Юлія Тимошенко, якщо екзит-поли покажуть, що вона не проходить у другий тур. Втім, за словами співрозмовників в команді президента, навряд чи подібні кроки з боку Тимошенко будуть ефективними.

"Вони точно готуються. Після Саакашвілі, на мою думку, "щеплення" наметами для країни вже зроблено. Вони вважають, що їх будуть розганяти. Але ніхто чіпати їх не буде. Нехай постоять намети місяць, два, три. А це ж все треба фінансувати, тому надовго їх не вистачить", – розмірковує один із членів президентської команди.

У штабі Порошенка зберігають оптимізм на другий тур, позитивно оцінюючи свої шанси, але назвати ім'я свого суперника у фіналі поки не можуть. "Якщо з показником Тимошенко нам поки все зрозуміло, то Зеленський може опинитися в першому турі як першим, так і четвертим. Зеленський – це джокер. Але є велика ймовірність, що його прихильники просто не прийдуть на вибори", - розповідає один із ключових штабістів Порошенко.

За його оцінкою, результат Зеленського, як і весь склад другого туру, будуть залежати від того, прийдуть чи не прийдуть на вибори прихильники лідера "Кварталу", а саме вікова група 18-35 років. А на те, прийдуть вони чи ні, може вплинути безліч чинників, аж до поганої погоди та черг на дільницях, кажуть у Порошенка.

У штабі президента вважають, що попередній розклад на другий тур буде зрозумілий вже станом на 16:00 в день голосування. "Якщо до цього часу явка буде більш-менш відповідати тій, яка була станом на 16 годин під час попередніх президентських виборів, то Зеленський – точно не перший і, можливо, навіть не другий. Але якщо явка буде помітно вищою, ніж на попередніх виборах, то, значить, прийшли люди, які ніколи раніше не ходили на вибори. І більшість з них, найімовірніше – це ті, хто проголосують за Зеленського", – вважає співрозмовник у команді Порошенка.