Вбивці словацького журналіста дали 23 роки в'язниці

Фото: Ян Кучак (facebook.com/Aktuality.sk)

Раніше Мирослав Марчек зізнався у вбивстві

Спеціалізований кримінальний суд Словаччини визнав винним колишнього військового Мирослава Марчека у вбивстві словацького журналіста-розслідувача Яна Кучака і засудив його до 23 років позбавлення волі. Про це повідомляє Dennik N.

Суд врахував, що колишній військовий зізнався у вбивстві і співпрацював зі слідством. Прокуророры просили для нього запобіжний захід у вигляді 25 років ув'язнення.

"Це було холоднокровно і злочинно. У постраждалих не було можливості захиститися", - сказала головуюча суддя Рузена Сабова.

Нагадаємо, 13 січня Мирослав Марчек в ході судового засідання зізнався у вбивстві журналіста Яна Кучака і його нареченої. Двоє інших підсудних, зокрема підприємець Маріан Кочнер, якого звинувачують у замовленні вбивства Куцияка, стверджував, що не є невинними.

Відзначимо, 30 жовтня 2018 року суд заарештував чотирьох обвинувачених у вбивстві словацького журналіста Кучака.

В Словаччині після вбивства журналіста Яна Кучака партія Most-Hid, що входить в парламентську коаліцію, ініціювала дострокові вибори.

Секретар Радбезу Вилиам Джассен і помічник прем'єр-міністра Марія Троскова залишили посади в уряді. Раніше міністр культури Словаччини Марек Мадарич подав у відставку після вбивства журналіста.

Крім того, в травні 2018 року адвокат родини вбитого журналіста Даніель Липсик звинуватив поліцію знищенні доказів на місці вбивства.