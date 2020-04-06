Убийце словацкого журналиста дали 23 года тюрьмы

Фото: Ян Кучак (facebook.com/Aktuality.sk)

Ранее Мирослав Марчек признался в убийстве

Специализированный уголовный суд Словакии признал виновным бывшего военного Мирослава Марчека в убийстве словацкого журналиста-расследователя Яна Кучака и приговорил его к 23 годам лишения свободы. Об этом сообщает Dennik N.

Суд учел, что бывший военный признался в убийстве и сотрудничал со следствием. Прокуророры просили для него меру пресечения в виде 25 лет заключения.

"Это было хладнокровно и преступно. В пострадавших не было возможности защититься", - сказала председательствующая судья Рузена Сабова.

Напомним, 13 января Мирослав Марчек в ходе судебного заседания признался в убийстве журналиста Яна Кучака и его невесты. Двое других подсудимых, в частности предприниматель Мариан Кочнер, которого обвиняют в заказе убийства Куцияка, утверждал, что не являются невиновными.

Отметим, 30 октября 2018 года суд арестовал четырех обвиняемых в убийстве словацкого журналиста Кучака.

В Словакии после убийства журналиста Яна Кучака партия Most-Hid, входящей в парламентскую коалицию, инициировала досрочные выборы.

Секретарь Совбеза Вилиам Джассен и помощник премьер-министра Мария Троскова оставили должности в правительстве. Ранее и министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку после убийства журналиста.

Кроме того, в мае 2018 года адвокат семьи убитого журналиста Даниэль Липсик обвинил полицию в уничтожении улик на месте убийства.