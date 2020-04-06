ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Убийце словацкого журналиста дали 23 года тюрьмы

Новости » Общество     06.04.2020 - 18:37
Убийце словацкого журналиста дали 23 года тюрьмы
Фото: Ян Кучак (facebook.com/Aktuality.sk)

Ранее Мирослав Марчек признался в убийстве

Специализированный уголовный суд Словакии признал виновным бывшего военного Мирослава Марчека в убийстве словацкого журналиста-расследователя Яна Кучака и приговорил его к 23 годам лишения свободы. Об этом сообщает Dennik N.

Суд учел, что бывший военный признался в убийстве и сотрудничал со следствием. Прокуророры просили для него меру пресечения в виде 25 лет заключения.

"Это было хладнокровно и преступно. В пострадавших не было возможности защититься", - сказала председательствующая судья Рузена Сабова.

Напомним, 13 января Мирослав Марчек в ходе судебного заседания признался в убийстве журналиста Яна Кучака и его невесты. Двое других подсудимых, в частности предприниматель Мариан Кочнер, которого обвиняют в заказе убийства Куцияка, утверждал, что не являются невиновными.

Отметим, 30 октября 2018 года суд арестовал четырех обвиняемых в убийстве словацкого журналиста Кучака.

В Словакии после убийства журналиста Яна Кучака партия Most-Hid, входящей в парламентскую коалицию, инициировала досрочные выборы.

Секретарь Совбеза Вилиам Джассен и помощник премьер-министра Мария Троскова оставили должности в правительстве. Ранее и министр культуры Словакии Марек Мадарич подал в отставку после убийства журналиста.

Кроме того, в мае 2018 года адвокат семьи убитого журналиста Даниэль Липсик обвинил полицию в уничтожении улик на месте убийства.

Названа главная группа риска коронавируса в Украине В Киеве подозреваемому в нападении на журналистов объявили подозрение
Новости Украины Словакияпреступленияжурналисты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь