Вбивство журналіста Веремія: суд розгляне апеляцію на вирок Крисіну 13 червня

Апеляційний суд Києва розгляне скаргу прокуратури на вирок Крисіну

Апеляційний суд Києва у середу, 13 червня, розгляне апеляційні скарги щодо вироку Юрію Крисіну, обвинуваченого у причетності до вбивства журналіста В'ячеслава Веремія. Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду.

"Розгляд апеляційних скарг у кримінальному провадженні стосовно Крисіна Ю.В., учасника збройного нападу на журналіста В’ячеслава Веремія під час акцій протесту "Євромайдану", відбудеться 13 червня 2018 року о 15 год. 30 хв", - повідомили в прес-службі.

Зазначається, що суд розглядатиме апеляційні скарги, подані прокурором та представниками потерпілих на вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 22 грудня 2017 року, яким Крисіна визнано винуватим у причетності до вбивства Веремія. Оскільки випадок було кваліфіковано як хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України), Крисіну обрали покарання у вигляді 4 років позбавлення волі умовно із звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки.

Нагадаємо, 29 травня 2018 року обвинувачений у причетності до вбиства журналіста В'ячеслава Веремія, Юрій Крисін, відмовився виходити з камери СІЗО і з'явитися на судове засідання, у якому розглядають апеляцію на попередній вирок у цій справі.