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Убийство журналиста Веремия: суд рассмотрит апелляцию на приговор Крысину 13 июня

НовостиОбщество    12.06.2018 - 18:24
Фото: Юрий Крисін (РБК-Украина/Виталий Носач)
Фото: Юрий Крисін (РБК-Украина/Виталий Носач)

Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу прокуратуры на приговор Крысину

Апелляционный суд Киева в среду, 13 июня, рассмотрит апелляционные жалобы относительно приговора Юрию Крысину, обвиняемого в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Рассмотрение апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении Крысина Ю.В., участника вооруженного нападения на журналиста Вячеслава Веремия во время акций протеста "Евромайдана", состоится 13 июня 2018 года в 15 час. 30 мин", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что суд будет рассматривать апелляционные жалобы, поданные прокурором и представителями потерпевших на приговор Шевченковского районного суда города Киева от 22 декабря 2017 года, которым Крысина признали виноватым в причастности к убийству Веремия. Поскольку случай был квалифицирован как хулиганство с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины), Крысину избрали наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, 29 мая 2018 года обвиняемый в причастности к вбиства журналиста Вячеслава Веремия, Юрий Крысин, отказался выходить из камеры СИЗО и явиться на судебное заседание, в котором рассматривается апелляция на предыдущий приговор по этому делу.

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 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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