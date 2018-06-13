Социальные страницы
Курси валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2608.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.19
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Вбивство Вороненкова: суд розпочав підготовче засідання по справі

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 12:09
Фото: судове засідання (РБК-Україна)
Фото: судове засідання (РБК-Україна)

В залі присутні родичі обвинувачених, журналісти та активісти

Шевченківський районний суд Києва розпочав підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням фігурантів справи вбивства депутата Державної думи РФ Дмитра Вороненкова. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.  

Так, сьогодні на засіданні присутні: Ярослав Тарасенко, обвинувачений за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 (пособництво в умисному вбивстві з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб), ч.1 ст.263 (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України, і Олександр Лось, обвинувачений за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12, ч.2 ст.115 КК.

Справу розглядає колегія суддів Циктіч, Голуб та Трубніков.

В залі присутні родичі обвинувачених, журналісти та активісти.

 

Фото: судове засідання (РБК-Україна)

Зазначимо, у кілера Вороненкова був спільник - Ярослав Левенець, який наразі перебуває у розшуку. За словами прокурора, стосовно Левенця можливе заочне засудження.

Нагадаємо, Вороненков був убитий в центрі Києва 23 березня 2017 року. Вбивця помер у лікарні.

В Одесі суд відправив під домашній арешт двох можливих кілерів із Придністров'я Луценко анонсував нову підозру по справі Бабченка
Теги публікації: Суд, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Запустили в голову пляшкою": у Києві роми напали на підлітка
"Чемпіонат війни": художник з Дніпра створив альтернативний календар до ЧС-2018
"Вам нагадати, що ви одружений": Юрій Горбунов "засвітився" в компанії чотирьох красунь (фото)
"Їхала в пологовий будинок з температурою": Олена Шоптенко розповіла про пологи
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся