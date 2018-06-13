Вбивство Вороненкова: суд розпочав підготовче засідання по справі

В залі присутні родичі обвинувачених, журналісти та активісти
Шевченківський районний суд Києва розпочав підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням фігурантів справи вбивства депутата Державної думи РФ Дмитра Вороненкова. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Так, сьогодні на засіданні присутні: Ярослав Тарасенко, обвинувачений за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 (пособництво в умисному вбивстві з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб), ч.1 ст.263 (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України, і Олександр Лось, обвинувачений за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12, ч.2 ст.115 КК.
Справу розглядає колегія суддів Циктіч, Голуб та Трубніков.
В залі присутні родичі обвинувачених, журналісти та активісти.
Фото: судове засідання (РБК-Україна)
Зазначимо, у кілера Вороненкова був спільник - Ярослав Левенець, який наразі перебуває у розшуку. За словами прокурора, стосовно Левенця можливе заочне засудження.
Нагадаємо, Вороненков був убитий в центрі Києва 23 березня 2017 року. Вбивця помер у лікарні.