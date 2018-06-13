Вбивство Вороненкова: суд розпочав підготовче засідання по справі

Так, сьогодні на засіданні присутні: Ярослав Тарасенко, обвинувачений за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12 ч.2 ст.115 (пособництво в умисному вбивстві з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб), ч.1 ст.263 (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України, і Олександр Лось, обвинувачений за ч.5 ст.27, п.6, 11, 12, ч.2 ст.115 КК.

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