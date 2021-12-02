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Вбивство Вороненкова: прокуратура оскаржить виправдувальний вирок

Автор: Олег Черниш

У справі про вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова прокуратура оскаржить вирок одному з фігурантів. Йдеться про Олександра Лоса.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речник прокуратури Києва Надія Максимець.

"По другому фігуранту, який виправданий, будемо подавати апеляцію", - заявила вона.

Зазначимо, сьогодні Шевченківський районний суд Києва виніс вирок у справі про вбивство Вороненкова, згідно з яким другий фігурант - колишній лідер Павлоградського "Правого сектора" Ярослав Тарасенко - отримав 12 років в'язниці з конфіскацією.

За версією слідства, він підвозив кілера Павла Паршова (колишнього бійця Національної гвардії України) в день вбивства Вороненкова. Що стосується Лося, то суд не знайшов підтверджень того, що це він нібито організував злочин.

Розслідування справи завершилося в серпні 2021 року. Вороненков загинув в результаті стрілянини у березні 2017 року в центрі Києва. Його охоронець у відповідь вистрілив у Паршова, який помер у лікарні.

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Денис Вороненков