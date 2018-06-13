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Вбивство Вороненкова: обвинуваченим продовжили запобіжний захід на 2 місяці

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 17:55
Фото: судове засідання (РБК-Україна)
Фото: судове засідання (РБК-Україна)

Обвинувальний акт повернули прокурорам

Шевченківський районний суд Києва у кримінальному провадженні за обвинуваченням фігурантів справи вбивства депутата Державної думи РФ Дмитра Вороненкова повернув прокуратурі обвинувальний акт. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив адвокат Влвдислав Добош.

"Обом (Тарасенку і Лосю, - ред.) продовжили запобіжний захід на 2 місяці. По сьогоднішньому засіданню, то обвинувальний акт повернули прокурорам", - повідомив адвокат.

За його словами, дата наступного засідання наразі невідома.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 13 червня, суд розпочав підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням фігурантів справи вбивства Вороненкова

На засіданні були присутні обвинувачені Ярослав Тарасенко і Олександр Лось, їхні родичі, а також журналісти та активісти.

Адвокат обвинуваченого Лося, який перебуває у дружніх стосунках із суддею Трубніковим, заявив відвід судді. Суд у відводі відмовив.

Суд у справі Вороненкова відклав засідання до 13:30 Вбивство Вороненкова: захист заявив відвід судді
Теги публікації: Державна дума РФ, депутаты, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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