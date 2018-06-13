Вбивство Вороненкова: обвинуваченим продовжили запобіжний захід на 2 місяці

Обвинувальний акт повернули прокурорам
Шевченківський районний суд Києва у кримінальному провадженні за обвинуваченням фігурантів справи вбивства депутата Державної думи РФ Дмитра Вороненкова повернув прокуратурі обвинувальний акт. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив адвокат Влвдислав Добош.
"Обом (Тарасенку і Лосю, - ред.) продовжили запобіжний захід на 2 місяці. По сьогоднішньому засіданню, то обвинувальний акт повернули прокурорам", - повідомив адвокат.
За його словами, дата наступного засідання наразі невідома.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 13 червня, суд розпочав підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням фігурантів справи вбивства Вороненкова.
На засіданні були присутні обвинувачені Ярослав Тарасенко і Олександр Лось, їхні родичі, а також журналісти та активісти.
Адвокат обвинуваченого Лося, який перебуває у дружніх стосунках із суддею Трубніковим, заявив відвід судді. Суд у відводі відмовив.