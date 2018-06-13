Убийство Вороненкова: обвиняемым продлили меру пресечения на 2 месяца

Обвинительный акт вернули прокурорам

Шевченковский районный суд Киева в уголовном производстве по обвинению фигурантов дела убийства депутата Государственной думы РФ Дмитрия Вороненкова вернул прокуратуре обвинительный акт. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат Влвдислав Добош.

"Обоим (Тарасенко и Лосю, - ред.) продлили меру пресечения на 2 месяца. По сегодняшнему заседанию, то обвинительный акт вернули прокурорам", - сообщил адвокат.

По его словам, дата следующего заседания пока неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 13 июня, суд начал подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению фигурантов дела убийства Вороненкова.

На заседании присутствовали обвиняемые Ярослав Тарасенко и Александр Лось, их родственники, а также журналисты и активисты.

Адвокат обвиняемого Лося, который находится в дружеских отношениях с судьей Трубниковым, заявил отвод судье. Суд в отводе отказал.