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Убийство Вороненкова: обвиняемым продлили меру пресечения на 2 месяца

НовостиПроисшествия    13.06.2018 - 17:55
Фото: судебное заседание (РБК-Украина)
Фото: судебное заседание (РБК-Украина)

Обвинительный акт вернули прокурорам

Шевченковский районный суд Киева в уголовном производстве по обвинению фигурантов дела убийства депутата Государственной думы РФ Дмитрия Вороненкова вернул прокуратуре обвинительный акт. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат Влвдислав Добош.

"Обоим (Тарасенко и Лосю, - ред.) продлили меру пресечения на 2 месяца. По сегодняшнему заседанию, то обвинительный акт вернули прокурорам", - сообщил адвокат.

По его словам, дата следующего заседания пока неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 13 июня, суд начал подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению фигурантов дела убийства Вороненкова.

На заседании присутствовали обвиняемые Ярослав Тарасенко и Александр Лось, их родственники, а также журналисты и активисты.

Адвокат обвиняемого Лося, который находится в дружеских отношениях с судьей Трубниковым, заявил отвод судье. Суд в отводе отказал.

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Теги публикации: Государственная дума РФ, депутаты, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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