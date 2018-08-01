Вбивство солдата в Харківській області: поліція затримала підозрюваних

Військовий був убитий під час конфлікту у військовій частині

Співробітники поліції затримали двох підозрюваних у вбивстві 23-річного військового, тіло якого знайшли на території військової частини у Лозовій Харківської області 30 липня. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Повідомляється, що підозрювані у вбивстві - два військовослужбовців, які зізналися у скоєному.

За словами начальника поліції в Харківській області Олега Беха, 25 липня близько 23:00 між трьома військовослужбовцями стався конфлікт у військовій частині. Під час конфлікту двоє чоловіків почали бити солдата руками і ногами. Після того, як солдат впав на землю, вони задушили його і кинули тіло в каналізаційний колектор.

Правоохоронці повідомила підозрюваним про підозру, і відкрили провадження у п. 12, ч. 2, ст. 115 ("Умисне вбивство"). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що в Харківській області поліцейські знайшли в каналізаційному колекторі тіло загиблого військового.