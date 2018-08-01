Убийство солдата в Харьковской области: полиция задержала подозреваемых

Военный был убит во время конфликта в военной части

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в убийстве 23-летнего военного, тело которого нашли на территории воинской части в Лозовой Харьковской области 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Сообщается, что подозреваемые в убийстве - два военнослужащих, которые признались в содеянном.

По словам начальника полиции в Харьковской области Олега Беха, 25 июля около 23:00 между тремя военнослужащими произошел конфликт в военной части. Во время конфликта двое мужчин начали бить солдата руками и ногами. После того, как солдат упал на землю, они задушили его и бросили тело в канализационный коллектор.

Правоохранители сообщила подозреваемым о подозрении, и открыли производство по п. 12, ч. 2, ст. 115 ("Умышленное убийство"). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 31 июля сообщалось, что в Харьковской области полицейские нашли в канализационном коллекторе тело погибшего военного.