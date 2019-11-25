Вбивство Шеремета: з серверів lifecell зняли арешт

Фото: Павло Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Раніше суд наклав арешт на сервера lifecell з даними всіх абонентів

Київський апеляційний суд зняв арешт з серверів, на яких зберігалися дані мобільних розмов та СМС-повідомлень всіх абонентів lifecell. Про це йдеться в ухвалі суду, оприлюдненому 18 листопада, передає РБК-Україна.

Зазначимо, арешт був накладений у рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Повідомляється, що Печерський райсуд 2 вересня за запитом поліції арештував сервера lifecell з інформацією всіх абонентів у період з 1 травня 2016 року по 31 серпня 2016 року. Це було необхідно, так як інформація видаляється по закінченню 3 років.

Поліція у своєму клопотанні вказувала, що 21 травня 2019 року вся інформація про мобільні з'єднання абонентів була визнана речовим доказом, однак представник оператора наполягав, що арешт обмежує права громадян, які не мають ніякого відношення до злочину.

Апеляційний суд погодився з доводами, зазначивши, що в клопотанні поліції не був вказаний конкретний перелік осіб, інформація про переговори яких цікавить слідство. Також не було вказано, яке саме майно мобільного оператора підлягає арешту.

При цьому в реєстрі судових рішень відсутня інформація про зняття арешту з інших серверів мобільних операторів.

Нагадаємо, в липні чинний на той момент голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що суд в рамках справи Шеремета заарештував інформацію про мобільних переговорах абонентів усіх мобільних операторів.

Раніше стало відомо, що поліція затримала ветеранів АТО Інну і Владислава Грищенків, які підозрюються в замаху на бізнесмена в Івано-Франківській області, а також можуть бути пов'язані з вбивством Шеремета.