Вбивство Шеремета: поліція заявляє про спроби створити підозрюваним фейкове алібі

Під час розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета деякі громадяни роблять неправдиві заяви для того, щоб допомогти створити алібі окремим підозрюваним у кримінальному провадженні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного слідчого управління Національної поліції.

Як зазначили у поліції, в ході розслідування справи Шеремета деякі громадяни роблять неправдиві заяви для того, щоб допомогти створити алібі окремим підозрюваним у кримінальному провадженні.

"Вимушені заявити про те, що в ході розслідування справи Шеремета деякі громадяни роблять неправдиві заяви для того, щоб допомогти створити алібі окремим підозрюваним у кримінальному провадженні. Ми будемо рішуче виявляти такі факти і давати про них правдиву інформацію суспільству", - йдеться у повідомленні.

У поліції зауважили, що 13 грудня минулого року, у прямому ефірі одного з телеканалів, один зі знайомих підозрюваного Андрія Антоненка заявив про те, що в ніч перед вбивством Шеремета Антоненко нібито знаходився у нього в гостях за містом, тож ніяк не міг бути в цей самий час на вулиці Івана Франка.

"На перший погляд цей громадянин наводив переконливі докази, прямо стверджуючи, що Андрій Антоненко не міг бути причетний до злочину, оскільки був за 40 кілометрів від центру Києва у місті Ворзель", - йдеться у повідомленні.

У поліції наголосили, що ця інформація була перевірена слідчо-оперативним шляхом і виявилася абсолютною неправдою, тож було прийнято рішення про розсекречення відео допиту цього громадянина, оскільки дана інформація має важливе значення для суспільства.

"Зокрема було перевірено трафік телефонів цього громадянина та викликано його на допит, куди він прийшов разом зі своїм адвокатом. Під час допиту, у присутності свого адвоката, громадянин визнав, що він помилково публічно заявив про те, що його товариш Антоненко в ніч перед вбивством Павла Шеремета знаходився у нього вдома", - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці пояснили, що оскільки його неправдива заява про "алібі" Андрія Антоненка була зроблена не під час допиту, а заявлена в ЗМІ, то він не буде притягнутий до відповідальності за дачу завідомо неправдивих показань за ст. 384 КК України.

"Слідство має підтвердження й інших випадків спроб створити неіснуюче алібі підозрюваним у справі Павла Шеремета", - додали у поліції і зауважили, що "завданням Національної поліції є встановлення всіх причетних до цього жахливого злочину, а не притягнення до відповідальності невинних осіб".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі планують звернутися до Офісу генпрокурора з проханням про продовження термінів досудового слідства у справі про вбивство Шеремета. Термін досудового розслідування завершується 12 лютого, проте його можуть продовжити до червня 2020 року.

Також РБК-Україна писало, що у справі про вбивство Шеремета проведуть додаткові розшукові дії. Слідство отримало вказівки щодо проведення додаткових слідчих дій в кримінальному провадженні, спрямованих на встановлення усіх обставин злочину.