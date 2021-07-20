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Вбивство "Сармата": реальний тюремний термін дали тільки виконавцю

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Бердянськ, Вівторок 20 липня 2021 15:14
Вбивство "Сармата": реальний тюремний термін дали тільки виконавцю Фото: колишній доброволець "Донбасу" Віталій Олешко (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Бердянський міськрайонний суд виніс вироки обвинуваченим у справі про вбивство колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний" Сармат") у липні 2018 року. Реальний тюремний термін отримав тільки чоловік, який, за версією слідства, стріляв у жертву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Бердянськ 24".

Повідомляється, що суд першої інстанції засудив стрілка Артема Матюшина до 11 років в'язниці. Він може оскаржити вирок протягом 30 днів.

Також повідомляється, що всі інші фігуранти, які проходили у справі, не отримали реальних термінів. Підозрюваних в огранізації злочину Михайла Сигиду, Євгена Бродського, Віктора Власюка і можливих співучасників Миколу Ломаку, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкіна виправдали через брак доказів.

Нагадаємо, Олешка вбили двома пострілами у спину і голову вдень 31 липня 2018 року у дворі власного готелю в Бердянську, підозрюваних затримали того ж дня на шляху з міста.

Більшість з них випустили з-під варти ще минулого року.

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