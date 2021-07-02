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Вбивство Гонгадзе: Верховний суд залишив у силі довічний вирок Пукачу

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Україна, П'ятниця 02 липня 2021 15:36
Вбивство Гонгадзе: Верховний суд залишив у силі довічний вирок Пукачу Фото: засуджений за вбивство Гонгадзе Олексій Пукач (facebook.com graty.me)
Автор: Олег Черниш, Юлія Струк

Довічний вирок колишньому начальнику департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ Олексію Пукачу за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе залишили в силі. Таке рішення прийняв Верховний суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення колегії суду.

Касаційний кримінальний суд Верховного суду відхилив усі пропозиції, касаційні скарги, в тому числі і адвоката Пукача. Таким чином, залишено в силі рішення попередніх судових інстанцій про довічне ув'язнення для екс-міліціонера за причетність до вбивства Гонгадзе.

Нагадаємо, 3 травня США закликали здійснити правосуддя щодо загиблих в Україні журналістів Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе, Вадима Комарова та інших. Звернення присвятили Всесвітньому дню свободи преси.

Як писало РБК-Україна, раніше колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що вбити Гонгадзе могли, виконуючи волю Леоніда Кучми про покарання журналіста.

Також ми повідомляли, що Пукачу, засудженому за вбивство Гонгадзе, суд перерахував термін вироку по "закону Савченко".

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