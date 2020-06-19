Вбивство Гандзюк: суд заарештував підозрюваного Мангера

Печерський районний суд Києва відправив під варту голову Херсонського облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку і чиновницю Катерину Гандзюк. Запобіжний захід почали обирати минулої п'ятниці, 12 червня.

Про це повідомляють "Ґрати".

Суддя Печерського райсуду Києва Тетяна Ільєва заарештувала Мангера до 28 липня без права внесення застави.

Запобіжний захід почали обирати минулої п'ятниці, 12 червня. Прокуратура неодноразово заявляла про затягування процесу стороною захисту Мангера.

Прокуратура клопотала про арешт Мангера через погрози свідкам у справі, які розпочалися після того, як сторони ознайомилися з матеріалами справи після закінчення слідства. Прокуратура вважає, що до погроз причетний Мангер, тому попросила змінити запобіжний захід на безальтернативний арешт.

Захист заперечував, що Мангер чинив тиск на свідків. Адвокати також долучили до розгляду матеріали, які мали довести невинуватість їхнього підзахисного.

Зазначимо, що до сьогоднішнього дня Мангер перебував під запобіжним заходом у вигляді застави. У лютому 2019 року, після того, як йому оголосили підозру в умисному вбивстві (частина 2 статті 115 КК), він вийшов під заставу, заплативши 2 млн 497 тисяч гривень. Пізніше йому перекваліфікували підозру на завдання тяжких тілесних ушкоджень (частина 2 статті 121 КК) і зменшили суму застави до 1 млн 152 тисячі гривень.

Нагадаємо, в 2018 році невідомий облив активістку Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою біля її будинку. Вона померла 4 листопада 2018 року.

Владислав Мангер проходить замовником у справі про вбивство Гнадзюк.

Раніше Печерський районний суд дозволив примусове затримання голови Херсонської обласної ради.

Служба безпеки України затримала Мангера 16 червня 2020 року.