ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вбивство Гандзюк: Левіну продовжили арешт

Новини » Суспільство     25.05.2020 - 17:22
Вбивство Гандзюк: Левіну продовжили арешт
Фото: Олексій Левін (скрін відео hromadske)

Олексій Левін буде перебувати в СІЗО до липня

Підозрюваному в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексію Левіну продовжили арешт. Він буде перебувати під вартою ще два місяці.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі генерального прокурора.

"Сьогодні слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва задовольнив клопотання прокурорів і продовжив до липня запобіжний захід Левіну у вигляді утримання під вартою", - сказав джерело.

Він також зазначив, що розслідування справи Гандзюк завершено і Левін ознайомлюється з матеріалами кримінального провадження.

Нагадаємо, у 2018 році невідомий облив Катерину Гандзюк концентрованої сірчаною кислотою біля будинку. Вона померла 4 листопада 2018 року. Слідство встановило, що Левін отримав замовлення від Владислава Мангера на організацію нападу на Гандзюк, яка нібито заважала впроваджувати схеми за незаконну вирубку лісу, а також підривала авторитет Мангера в області.

Раніше в СБУ повідомили про завершення досудового розслідування вбивства Гандзюк.

Крім того, Олексій Левін відмовився від дачі показань і проведення з ним слідчих дій.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олег Черниш

Теги Новини України Катерина Гандзюк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся