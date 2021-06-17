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Вбивство Гандзюк: у Києві з фаєрами протестували під будівлею МВС

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Київ, Четвер 17 червня 2021 20:41
Вбивство Гандзюк: у Києві з фаєрами протестували під будівлею МВС Фото: акція через вбивство Катерини Гандзюк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві проходить акція пам'яті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Декілька сотень людей ввечері прийшли до будівлі Міністерства внутрішніх справ України.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події.

Активісти зібралися на акцію в день народження херсонської активісти. Вони вимагають притягнути до відповідальності виконавців та замовників вбивства Гандзюк.

Posted by Олександр Рудоманов on Thursday, June 17, 2021

Учасники акції скандували "Хто замовив Катю Гандзюк?", зробили декілька написів на асфальті під будівлею міністерства, а також запалили фаєри. Акція проходить мирно, сутичок не відбувалося, затримання також не проводилися.

Фото: акція через вбивство Катерини Гандзюк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року поблизу її будинку в Херсоні. Активістку облили кислотою. Вона була доставлена в реанімаційне відділення, опіки склали понад 40% тіла. 4 листопада Катерина померла.

Нагадаємо, фігурантам справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру та Олексію Левіну продовжили запобіжний захід до 9 липня.

Більше про цю справу читайте в матеріалі - "Шлях до замовника: чи зможе влада завершити справу про вбивство Гандзюк".

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Київ Міністерство внутрішніх справ України протест Катерина Гандзюк
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