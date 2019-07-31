ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Убийство Гандзюк: в Херсоне петардами забросали управление полиции

Новости » Общество    31.07.2019 - 14:20
Убийство Гандзюк: в Херсоне петардами забросали управление полиции
Фото: акция в Херсоне (РБК-Украина)

Активисты зажгли файеры и дымовые шашки и забросали участок полиции петардами

В Херсоне под главным управлением полиции проходит акция в годовщину нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Под зданием полиции собрались около 30 человек. Это участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк". Они требуют расследования убийства активистки.

 

 

Опубліковано «Телеканал "Скіфія"».Херсон Середа, 31 липня 2019 р.

Активисты зажгли файеры и дымовые шашки и забросали участок полиции петардами. Кроме того, участники акции повесили на дом полиции табличку "улица Екатерины Гандзюк, 4".

Убийство Гандзюк: в Херсоне петардами забросали управление полиции

Как известно, 22 февраля этого года Херсонский городской совет принял решение о переименовании Лютеранской улице в Херсоне в честь Екатерины Гандзюк. Однако, 10 мая суд отменил это решение.

 

В Херсоні головне управління Національна поліція України в херсонській області знаходиться за вулицею Катерини Гандзюк, будинок 4. В річницю нападу на Катю невідомі встановили відповідну табличку.

Опубліковано Masi Nayyem Середа, 31 липня 2019 р.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины остановила досудебное расследование против подозреваемых в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина.

Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня вынес приговоры по делу убийства Гандзюк. Суд приговорил Сергея Торбина к шести годам и шести месяцам тюрьмы, Никите Грабчуку суд дал шесть лет тюрьмы, Владимиру Васяновичу и Вячеславу Вишневскому - четыре года, Виктору Горбунову - три года. Кроме того, суд зачислил фигурантам уже отбытый срок.

В посольстве США требуют правосудия по делу Гандзюк Обвинение в отношении фигуранта дела Гандзюк передали в суд
Новости Украины Екатерина Гандзюк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь