Вбивство чеченця в Берліні. Росіянина засудили до довічного, його можуть екстрадувати

Крім того, представник вищого суду Берліна Ліза Яні допустила видачу Росії Соколова (Красикова).

"Теоретично можливо, що підсудний пізніше буде висланий і більше не буде відбувати термін у Німеччині. Але це рішення приймати не нам", - заявила вона.

Зазначимо, що незабаром після вбивства Німеччина вислала двох російських дипломатів на знак протесту проти передбачуваної відсутності співпраці Москви зі слідством.

Пред'явивши звинувачення Красікову минулого року, прокурори заявили, що, на їхню думку, Росія замовила вбивство.

Підозрюваного звинувачують в тому, що він під'їхав до Кавтарашвілі ззаду на велосипеді і зробив два постріли з пістолета Glock 26 з глушником. Красіков звинувачується в тому, що вистрілив йому в голову, убивши його на місці, а потім сів на велосипед і зник.

Пізніше поліцейські водолази витягли пістолет Glock, перуку і велосипед з прилеглої річки Шпрее.

Додамо, що громадянин Грузії, етнічний чеченець Зелімхан Хангошвілі