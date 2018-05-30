Вбивство Бабченко - замах на свободу, - МІП

Міністерство інформаційної політики України закликало розслідувати вбивство журналіста Бабченко

Міністерство інформаційної політики України засудило вбивство російського журналіста Аркадія Бабченко, що відбулося 29 травня. Про це заявив голова МІП Юрій Стець в Twitter.

"Це жахливий злочин - це не просто вбивство видатно] людини. Це замах на свободу, замах на правду. І його виконавці, як і його замовники, обов'язково мають бути покарані", - заявив міністр.

Цей жахливий злочин - це не просто вбивство видатної людини. Це замах на свободу, замах на правду. І його виконавці, як і його замовники, обов'язково мають бути покарані", - заявив Міністр інформаційної політики Юрій Стець.

@YuriiStets @EmineDzheppar @D_Zolotukhin pic.twitter.com/T0Ukueeirb — МІП України (@MIP_UA) May 29, 2018

Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві був застрелений журналіст Аркадій Бабченко.

Начальник управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко повідомив, що основною причиною вбивства Бабченко могла бути його професійна діяльність.

Дружина журналіста перебуває в шоковому стані.

Екс-радник голови МВС Антон Геращенко розповів подробиці вбивства. За його словами, Аркадій пішов у магазин за хлібом. В цей час вбивця чекав його в під'їзді будинку, і коли Бабченко відкривав двері в квартиру, той завдав йому кілька пострілів у спину. Також Геращенко повідомив про те, що однією з версій слідства будуть дії російських спецслужб.