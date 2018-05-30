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Вбивство Бабченко - замах на свободу, - МІП

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 01:22
Фото: місце події (facebook.com/mixailotkach)
Фото: місце події (facebook.com/mixailotkach)

Міністерство інформаційної політики України закликало розслідувати вбивство журналіста Бабченко

Міністерство інформаційної політики України засудило вбивство російського журналіста Аркадія Бабченко, що відбулося 29 травня. Про це заявив голова МІП Юрій Стець в Twitter.

"Це жахливий злочин - це не просто вбивство видатно] людини. Це замах на свободу, замах на правду. І його виконавці, як і його замовники, обов'язково мають бути покарані", - заявив міністр.

Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві був застрелений журналіст Аркадій Бабченко.

Начальник управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко повідомив, що основною причиною вбивства Бабченко могла бути його професійна діяльність.

Дружина журналіста перебуває в шоковому стані.

Екс-радник голови МВС Антон Геращенко розповів подробиці вбивства. За його словами, Аркадій пішов у магазин за хлібом. В цей час вбивця чекав його в під'їзді будинку, і коли Бабченко відкривав двері в квартиру, той завдав йому кілька пострілів у спину. Також Геращенко повідомив про те, що однією з версій слідства будуть дії російських спецслужб.

В ОБСЄ закликали розслідувати вбивство Бабченко Вбивство Бабченко є усвідомленим злочином, - журналіст
Темы: Вбивство Бабченко    Теги публікації: Министерство информационной политики, Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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