Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Убийство Бабченко - покушение на свободу, - МИП

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 01:22
Фото: место происшествия (facebook.com/mixailotkach)
Фото: место происшествия (facebook.com/mixailotkach)

Министерство информационной политики Украины призвало расследовать убийство журналиста Бабченко

Министерство информационной политики Украины осудило убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, произошедшее 29 мая. Об этом заявил глава МИП Юрий Стець в Twitter.

"Это ужасное преступление - это не просто убийство выдающегося человека. Это покушение на свободу, покушение на правду. И его исполнители, как и его заказчики, обязательно должны быть наказаны", - заявил министр.

Напомним,  вечером 29 мая в Киеве был застрелен журналист Аркадий Бабченко.

Начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что основной причиной убийства Бабченко могла быть его профессиональная деятельность.

Жена журналиста находится в шоковом состоянии.

Экс-советник главы МВД Антон Геращенко рассказал подробности убийства. По его словам, Аркадий пошел в магазин за хлебом. В это время убийца поджидал его в подъезде дома, и когда Бабченко открывал дверь в квартиру, тот нанес ему несколько выстрелов в спину. Также Геращенко сообщил о том, что одной из версий следствия будет действия российских спецслужб.

В ОБСЕ призвали расследовать убийство Бабченко Убийство Бабченко является осознанным преступлением, - журналист
Темы: Убийство Бабченко    Теги публикации: Министерство информационной политики, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Цены рынка: в сети рассказали, сколько стоят фрукты и ягоды в Крыму
Толпы поклонников: Элтон Джон в Киеве посетил "Кураж Базар" (фото, видео)
Регину Тодоренко экстренно госпитализировали в Москве
В Париже мигрант спас ребенка, сорвавшегося из окна, и стал национальным героем (видео)
On Top