Убийство Бабченко - покушение на свободу, - МИП

Министерство информационной политики Украины призвало расследовать убийство журналиста Бабченко

Министерство информационной политики Украины осудило убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, произошедшее 29 мая. Об этом заявил глава МИП Юрий Стець в Twitter.

"Это ужасное преступление - это не просто убийство выдающегося человека. Это покушение на свободу, покушение на правду. И его исполнители, как и его заказчики, обязательно должны быть наказаны", - заявил министр.

Цей жахливий злочин - це не просто вбивство видатної людини. Це замах на свободу, замах на правду. І його виконавці, як і його замовники, обов'язково мають бути покарані", - заявив Міністр інформаційної політики Юрій Стець.

@YuriiStets @EmineDzheppar @D_Zolotukhin pic.twitter.com/T0Ukueeirb — МІП України (@MIP_UA) May 29, 2018

Напомним, вечером 29 мая в Киеве был застрелен журналист Аркадий Бабченко.

Начальник управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что основной причиной убийства Бабченко могла быть его профессиональная деятельность.

Жена журналиста находится в шоковом состоянии.

Экс-советник главы МВД Антон Геращенко рассказал подробности убийства. По его словам, Аркадий пошел в магазин за хлебом. В это время убийца поджидал его в подъезде дома, и когда Бабченко открывал дверь в квартиру, тот нанес ему несколько выстрелов в спину. Также Геращенко сообщил о том, что одной из версий следствия будет действия российских спецслужб.