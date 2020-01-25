Вбивство адвоката біля СІЗО в Кропивницького: поліція затримала підозрюваних

Фото: затримання підозрюваних (kg.npu.gov.ua)

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних

У Кропивницькому правоохоронці затримали учасників злочинної групи, які підозрюються у вбивстві біля СІЗО адвоката Олександра Іванова та замаху на вбивство іншого місцевого жителя. Про це повідомляє управління карного розшуку поліції Кіровоградської області.

Зазначено, що в результаті проведених заходів в обласному центрі були затримані троє місцевих жителів віком 45, 48 і 54 років.

Фото: затримання підозрюваних

"На даний час їм повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.15 та ч.2 ст. 115 КК (замах на вбивство) і ч.2 ст.115 КК (умисне вбивство)", - наголошується у повідомленні .

У поліції інформують, що в рамках кримінального судочинства на території Кропивницького і області правоохоронцями проведено близько 40 обшуків, у результаті яких вилучено речові докази.

Нагадаємо, в серпні в Кропивницького біля слідчого ізолятора розстріляли адвоката. Так, вбивство сталося на вулиці Куроп'ятникова біля будівлі СІЗО №6.

Зазначалося, що загиблий - колишній правоохоронець. Чоловіка розстріляли з червоного ВАЗ-2109 близько 11:40 22 серпня 2019 року. Стрілок тоді зник з місця злочину.

Як писало РБК-Україна, в ході стрілянини у Кропивницькому, в ході якої загинув адвокат, був поранений ще один чоловік. Постраждалого госпіталізували.