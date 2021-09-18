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За вбивство 20-річної давності: у США засудили до довічного 78-річного мільярдера

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США, Субота 18 вересня 2021 16:37
За вбивство 20-річної давності: у США засудили до довічного 78-річного мільярдера Фото: мільярдер і магнат Роберт Дарст (twitter.com/thehill)
Автор: Валерія Поліщук

У Сполучених Штатах суд виніс вирок у справі 78-річного мільйонера і магната в сфері нерухомості Роберта Дарста. Його визнали винним у вбивстві 21-річної давності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Мільярдера визнали винним у вбивстві першого ступеня, яке було скоєно в 2000 році. Загиблою виявилася його подруга Сюзан Берман.

Присяжні суду Лос-Анджелеса три дні проводили обговорення для прийняття рішення у цій справі. Сам Дарст на суді був відсутній, оскільки перебуває на самоізоляції через COVID.

Під час допиту Дарст плутався у свідченнях. В кінці він заявив, що важко повірити в те, що він не вбивав жінку після того, як він відправив записку, де вказувалося місцезнаходження тіла вбитої жінки.

У 2015 році під час зйомок документального серіалу під назвою "прокляття: життя і смерті Роберта Дарста" він випадково зізнався в скоєнні декількох вбивств, включаючи Сюзан Берман.

"Ну ось і все. Тебе зловили. Що я зробив? Вбив їх усіх", - сказав Дарст, коли пішов у ванну кімнату, забувши перед цим зняти з себе мікрофон.

У березні 2015 року Дарста заарештували. Магнат також підозрюється в причетності до загадкового зникнення своєї першої дружини Кетлін Дарст в 1982 році, а також у вбивстві сусіда.

Довгий час Дарст розповідав, що не знає, хто вбив Сюзан Берман, а також не знає, куди поділася його дружина.

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