За убийство 20-летней давности: в США приговорили к пожизненному 78-летнего миллиардера

В Соединенных Штатах суд вынес приговор по делу 78-летнего миллионера и магната в сфере недвижимости Роберта Дарста. Его признали виновным в убийстве 21-летней давности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Миллиардера признали виновным в убийстве первой степени, которое было совершено в 2000 году. Погибшей оказалась его подруга Сюзан Берман.

Присяжные суда Лос-Анджелеса три дня проводили обсуждения для принятия решения по этому делу. Сам Дарст на суде отсутствовал, поскольку находится на самоизоляции из-за COVID.

Во время допроса Дарст путался в показаниях. В конце он заявил, что трудно поверить в то, что он не убивал женщину после того, как он отправил записку, где указывалось местонахождение тела убитой женщины.

В 2015 году во время съемок документального сериала под названием "Проклятие: жизни и смерти Роберта Дарста" он случайно признался в совершении нескольких убийств, включая Сюзан Берман.

"Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех", - сказал Дарст, когда ушел в ванную комнату, забыв перед этим снять с себя микрофон.

В марте 2015 года Дарста арестовали. Магнат также подозревается в причастности к загадочному исчезновению своей первой жены Кэтлин Дарст в 1982 году, а также в убийстве соседа.