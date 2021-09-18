ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

За убийство 20-летней давности: в США приговорили к пожизненному 78-летнего миллиардера

Новина українською →
США, Суббота 18 сентября 2021 16:37
За убийство 20-летней давности: в США приговорили к пожизненному 78-летнего миллиардера Фото: миллиардер и магнат Роберт Дарст (twitter.com/thehill)
Автор: Валерия Полищук

В Соединенных Штатах суд вынес приговор по делу 78-летнего миллионера и магната в сфере недвижимости Роберта Дарста. Его признали виновным в убийстве 21-летней давности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Миллиардера признали виновным в убийстве первой степени, которое было совершено в 2000 году. Погибшей оказалась его подруга Сюзан Берман.

Присяжные суда Лос-Анджелеса три дня проводили обсуждения для принятия решения по этому делу. Сам Дарст на суде отсутствовал, поскольку находится на самоизоляции из-за COVID.

Во время допроса Дарст путался в показаниях. В конце он заявил, что трудно поверить в то, что он не убивал женщину после того, как он отправил записку, где указывалось местонахождение тела убитой женщины.

В 2015 году во время съемок документального сериала под названием "Проклятие: жизни и смерти Роберта Дарста" он случайно признался в совершении нескольких убийств, включая Сюзан Берман.

"Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех", - сказал Дарст, когда ушел в ванную комнату, забыв перед этим снять с себя микрофон.

В марте 2015 года Дарста арестовали. Магнат также подозревается в причастности к загадочному исчезновению своей первой жены Кэтлин Дарст в 1982 году, а также в убийстве соседа.

Долгое время Дарст рассказывал, что не знает, кто убил Сюзан Берман, а также не знает, куда делась его жена.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Moderna защищает от госпитализации лучше других СOVID-вакцин, - CDC
Moderna защищает от госпитализации лучше других СOVID-вакцин, - CDC
DAILY
"Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит