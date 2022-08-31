Вбили чоловіка у Гостомелі: СБУ назвала імена ще трьох російських окупантів

Служба безпеки ідентифікувала трьох російських військових. Окупанти обстрілювали та вбивали мирних жителів Київської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Одним з окупантів виявився підполковник Андрій Марушкін. Він є командиром 15-ї окремої гвардійської мотострілкової Олександрійської бригади (ОМСБр).
Підполковник з 1 по 30 березня наказував обстрілювати з артилерії населені пункти та цивільні об'єкти у Київській області. Йому оголосили підозру за двома статтями ККУ.
Також СБУ оголосила підозру двом контрактниками російської армії - Олексію Токмакову та Олексію Крошкіну. Окупанти 11 березня застрелили жителя Гостомеля, бо чоловік відмовився допомагати розвантажувати боєприпаси.
Фото: СБУ ідентифікувала ще трьох окупантів (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, раніше СБУ ідентифікувала командира групи швидкого реагування "Ахмат". Виявилося, що "кадирівець" вбивав мирних жителів Бучі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.