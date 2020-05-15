Uber запроваджує масковий режим для всіх водіїв та пасажирів

Задля запобігання поширення коронавірусу компанія Uber запроваджує масковий режим для всіх пасажирів та водіїв з наступного тижня. Про це йдеться у пресрелізі Uber.

Як повідомляється, під час надання чи отримання послуг усі водії та пасажири будуть зобов'язані використовувати маски різних типів. Таке правило набуде чинності з понеділка, 18 травня, і триватиме щонайменше до кінця червня.

Як зазначається, у США, Канаді, Індії та у більшості країн Європи й Латинської Америки водії не зможуть долучитися до системи Uber без маски на обличчі.

Разом з тим, компанія Uber обмежить право перевезення пасажирів на передньому місці. Так, поїздки з використанням UberX будуть можливими лише для трьох пасажирів і лише за умови розміщення всіх на задньому сидінні.

Компанія вже виділила 50 млн доларів на закупівлю захисного спорядження для своїх водіїв та кур'єрів. Станом на цей тиждень Uber вже замовив 23 млн масок для водіїв та кур’єрів по всьому світу.

Нагадаємо, Компанія Uber Technologies Inc планує скоротити 3,7 тис. своїх співробітників у зв'язку із коронавірусом.