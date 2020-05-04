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Uber Eats йде з України та ще семи ринків

Новини » Телеком & IT     04.05.2020 - 15:15
Uber Eats йде з України та ще семи ринків
Ілюстративне фото (ubereats.com.ua)

Uber Eats не змогла стати лідером сервісу доставки їжі в Україні

Сервіс з доставки їжі Uber Eats йде з України та ще семи ринків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що сервіс йде з цих ринків, оскільки на них компанія не змогла стати оператором онлайн-доставки їжі номер один або номер два, як заявлено бізнес-метою Uber Eats.

"Ми прийняли рішення припинити роботу Uber Eats в Чехії, Єгипті, Гондурасі, Румунії, Саудівській Аравії, Україні та Уругваї, а також згорнути додаток Eats і перенести операції в сервіс Careem в ОАЕ", - заявив представник Über.

Очікується, що робота Uber Eats у вищевказаних країнах завершиться до 4 червня. Зазначимо, Uber Eats почав роботу в Україні в лютому 2019 року. Сервіс був доступний також у Львові, Одесі, Харкові та Вінниці, очікувався запуск в Дніпрі.

Нагадаємо, влітку 2019 року Uber почав тестувати дрони для доставки їжі. Дана опція сервісу Uber Eats була запущена в Сан-Дієго для доставки їжі з McDonald's.

У світі Uber Eats було запущено в 2015 році і на даний момент працює в десятках міст Європи, Азії, Північної та Південної Америки.

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