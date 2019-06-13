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Uber почав тестувати дрони для доставки їжі

Новини » Суспільство    13.06.2019 - 22:12
Uber почав тестувати дрони для доставки їжі
Ілюстративне фото (Uber)

Ця опція сервісу Uber Eats вже запущена в Сан-Дієго

Компанія Über Technologies почала тестувати сервіс з доставки їжі з ресторанів з допомогою дронов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MarketWatch.

Повідомляється, що ця опція сервісу Über Eats вже запущена в Сан-Дієго. Поки компанія працює з мережею фаст-фуду McDonald's, але до кінця року планує налагодити співпрацю з іншими підприємствами громадського харчування.

Зараз доставка дрона працює так: співробітник ресторану чіпляє замовлення до беспилотнику. Той злітає і в дорозі контролюється новою системою управління компанії. Неподалік від адреси призначення дрон передає вантаж водієві Über Eats, і той вже особисто передає їжу замовнику. Надалі компанія планує навчити дрони сідати на дах автомобілів Über Eats за милю до адресата і закріплюватися там до моменту передачі замовлення.

Нагадаємо, американська транспортна компанія Über незабаром запустить послугу повітряного таксі в австралійському місті Мельбурн і в двох американських містах Даллас і Лос-Анджелес. Мельбурн обійшов міста Бразилії, Франції, Індії і Японії, які також розглядалися для запуску нового сервісу. У компанії уточнили, що тестові польоти почнуться вже в наступному році, а повномасштабний комерційний запуск запланований на 2023 рік.

Додамо, американська компанія Über Technologies Inc., яка надає послуги з замовлення таксі та доставку їжі, уклала найбільшу в своїй історії операцію з купівлі близькосхідного конкурента Careem за 3,1 млрд доларів.

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