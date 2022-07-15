Вайлдер зібрався боксувати з переможцем реваншу Усик – Джошуа

Екс-чемпіон світу за версією WBC готовий вийти в ринг проти переможця реваншу українця і британця. Їхній бій призначений на 20 серпня в аравійській Джидді.

Менеджер Вайлдера Шеллі Фінкель зарахував свого клієнта до списку елітних боксерів у суперважкій вазі разом із Усиком, Джошуа та Ф'юрі. Саме вони повинні визначити найсильнішого в категорії.

"Суперник Деонтея? Цілком імовірно, що ним стане переможець реваншу Усик – Джошуа. Будемо слідкувати, чим закінчиться цей бій. Але якщо Ф'юрі захоче битися з переможцем, то він отримає цей бій", – припустив менеджер.

Напередодні батько Ф'юрі анонсував повернення сина в ринг у випадку перемоги Джошуа. Щоправда, шанси британця назвав непевними. Натомість сам Ф'юрі хотів би провести виставкові бої з Тайсоном, "Скелею" Джонсоном, Льюїсом та іншими.