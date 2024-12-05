УАФ определяет лучших в сборной: как проголосовать

Всего на голосование будут представлены пять номинаций. Пока известны претенденты на три из них.

"Дебют года"

Владимир Бражко

Иван Калюжный

Александр Назаренко

"Прогресс года"

Владимир Бражко

Георгий Судаков

Алексей Гуцуляк

"Джокер года"

Роман Яремчук

Александр Зубков

Максим Таловеров

Две первые номинации в дополнительных объяснениях не нуждаются. Что касается третьей, нужно определить футболиста, который "помогал команде в важных моментах".

Принять участие в голосовании может любой болельщик через официальные страницы УАФ в Telegram и Instagram. Опрос продлится до 10 декабря, а результаты станут известны 13-го числа.

Сборная Украины в 2024 году: что известно

Национальная команда под руководством Сергея Реброва провела 14 поединков. 6 в розыгрыше Лиги наций, 5 – в рамках Евро-2024 (3 – в финале и 2 – в плей-офф отбора). Еще три матча имели товарищеский статус.

"Сине-желтые" одержали 6 побед, 4 матча сыграли вничью и еще в 4 - уступили. Разница мячей – 19-17 в пользу украинцев.

Лучшими бомбардирами стали Роман Яремчук и Артем Довбик – по 4 гола. Дважды отличались Виктор Цыганков, Михаил Мудрик и Георгий Судаков. По одному голу забили Николай Шапаренко, Ефим Конопля, Владислав Ванат и Александр Зинченко. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник сборной Грузии.

Относительно турнирных результатов. Команда успешно преодолела плей-офф квалификации к чемпионату Европы-2024. Однако в финале не смогла выйти из группы. В Лиге наций заняла второе место в квартете, получив право сразиться в плей-офф за место в элитном дивизионе турнира.