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УАФ определяет лучших в сборной: как проголосовать

Фото: Сборная Украины (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинская ассоциация футбола запустила серию голосований для определения лучших игроков сборной в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram организации.

Всего на голосование будут представлены пять номинаций. Пока известны претенденты на три из них.

"Дебют года"

  • Владимир Бражко
  • Иван Калюжный
  • Александр Назаренко

"Прогресс года"

  • Владимир Бражко
  • Георгий Судаков
  • Алексей Гуцуляк

"Джокер года"

  • Роман Яремчук
  • Александр Зубков
  • Максим Таловеров

Две первые номинации в дополнительных объяснениях не нуждаются. Что касается третьей, нужно определить футболиста, который "помогал команде в важных моментах".

Принять участие в голосовании может любой болельщик через официальные страницы УАФ в Telegram и Instagram. Опрос продлится до 10 декабря, а результаты станут известны 13-го числа.

Сборная Украины в 2024 году: что известно

Национальная команда под руководством Сергея Реброва провела 14 поединков. 6 в розыгрыше Лиги наций, 5 – в рамках Евро-2024 (3 – в финале и 2 – в плей-офф отбора). Еще три матча имели товарищеский статус.

"Сине-желтые" одержали 6 побед, 4 матча сыграли вничью и еще в 4 - уступили. Разница мячей – 19-17 в пользу украинцев.

Лучшими бомбардирами стали Роман Яремчук и Артем Довбик – по 4 гола. Дважды отличались Виктор Цыганков, Михаил Мудрик и Георгий Судаков. По одному голу забили Николай Шапаренко, Ефим Конопля, Владислав Ванат и Александр Зинченко. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник сборной Грузии.

Относительно турнирных результатов. Команда успешно преодолела плей-офф квалификации к чемпионату Европы-2024. Однако в финале не смогла выйти из группы. В Лиге наций заняла второе место в квартете, получив право сразиться в плей-офф за место в элитном дивизионе турнира.

Ранее автор хет-трика и тренер, идущий на вылет, получили призы очередного тура УПЛ.

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