УАФ і "Динамо" владнали ситуацію з викликом гравців до збірної України

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко відзвітував про успішні перемовини з керівництвом київського "Динамо" щодо ситуації з тренувальним збором національної команди.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис функціонера у Facebook.
Президент УАФ поспілкувався телефоном із президентом чемпіона України. Тема бесіди – відмова тренерського штабу та керівництва столичного гранда відпустити гравців у збірну України наприкінці квітня.
"Ігор Суркіс запевнив, що всі футболісти "Динамо", яких викликав Олександр Петраков, будуть у розташуванні збірної 3 травня. Дякую президенту "Динамо" за розуміння і підтримку національної збірної", – написав Павелко.
Отже, тренувальний збір "синьо-жовтих" розпочнеться у Словенії 2 травня. До лав збірної України, яка 1 червня зіграє у плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 проти Шотландії, керманич команди Олександр Петраков викликав 11 "динамівців".
Нагадаємо, що тренерський штаб збірної підготував резервний список виконавців на випадок продовження конфронтації.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.