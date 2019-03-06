UADIGITALS-2019 - знакова подія у сфері цифрового маркетингу запрошує Вас 21-22 березня в Mercury Congress Hall, Київ.

Провідні маркетологи і фахівці діджитал дають чітке розуміння, як прокачати відділ маркетингу, щоб він був максимально ефективним у сьогоднішньому світі оцифрованому. 92 спікера, 4 потоку, митапы, круглий стіл, стартап експо разоберут всі актуальні питання диджитализации Вашого бізнесу і його розвитку.

Конференція буде цікава як маркетологам і бренд-менеджерам, але і топ-менеджерам рекламодавців.

Слоган конференції - "Дізнайся, за що платиш!". І нам дійсно важливо, щоб маркетологи, піарники, диджитальщики і клієнти рекламних агентств виважено підходили до вибору інструментів впливу на аудиторію. Це вигідно всім.

Сьогодні ж digital скрізь. Реклама без digital просто не працює. Чим далі, тим більше нових технологій з'являється в цій області. І природно, виникають складності взаєморозуміння.

Маркетологи не встигають стежити за новинками, воліють перевірену роками SEO-оптимізацію і котиків. Розробники ридають над ТЗ і не можуть пояснити, що “ось ця ось кнопочка горить красненьким, а тут - оп! і телефон вискакує" - це не ТЗ. Команди креативщиків б'ються над віжуалом для підлітків, а їм, виявляється, треба зовсім інше.Загалом, суцільне розчарування і нерозуміння.

Ми вирішили, що так далі не можна.

Тому збираємо всіх 21-22 березня і, як кажуть, ми не скажемо, а покажемо.

Покажемо, як використовувати сучасні технології тут і зараз.

Як з найбезглуздіших факапов зробити висновки і з тріумфом вийти на світовий ринок.

Як за 6 місяців стати лідером галузі, просуваючи інноваційний продукт.

Як використовувати технології стартапів в якості маркетингового інструменту розвитку бізнесу і особистих фінансів.

Як продати матеріальний продукт, за допомогою digital.

Про стратегічні і тактичні успіхи і помилки розповість Роман Гавриш, власник агентства Цифрового №1 за версією рекламодавця. Як створити успішний контент, Ви дізнаєтеся з ряду доповідей, в т. ч. Тимура Ворони, власника MC Today та автор бізнес-бестселера "Стартап на мільйон", який летить до нас з Португалії.

Якщо Ви коли-небудь замислювалися над "пасивним доходом", Вам варто послухати керівника інноваційного центру Philip Morris International в Тель-Авіві Миколи Такзей і автора курсу "Гроші" Кіра Горшкова.

Так, всі спікери - зіркові. Питання, хто корисний саме Вам сьогодні.

Ви можете задати конкретні питання, які актуальні для розвитку Вашого бізнесу сьогодні, а ми вишлемо їх усім спікерам, що володіє експертизою у важливому для Вас питанні. Наші спікери готуються до виступу, і, чим більше буде прикладних запитів від Вас, тим більше будуть заточені доповіді саме під Ваші інтереси

Якщо ви власник бізнесу, маркетолог, піарник, розробник, SMM-менеджер - ця конференція для вас. Якщо ви періодично замовляєте рекламу, або створюєте її, чи відповідаєте за ефективність продажів - ця конференція для вас. Якщо ви початківець фахівець у сфері цифрового маркетингу або діджитал - ця конференція для вас.

Ми не хочемо нудьгуючих осіб на UADIGITALS-2019. Тому даємо не тільки корисний актуальний контент, а й можливості. Кожен учасник за допомогою технології Meeting Point може організувати зустріч в рамках конференції, де презентує свій продукт, технологію, запитає ради або поділиться досвідом.

А для тих, хто любить і технології, і гаджети, буде багато цікавого: девайси VR, гироскутеры, трекери і інші технічні новинки.

Ознайомитися з програмою конференції та придбати квиток можна на сайті організаторів www.uadigitals.com