"У ворога все гірше з логістикою". Гуменюк розповіла про ситуацію на півдні України

Українські військові продовжують знищувати склади та командні пункти окупантів на півдні. Це не дозволяє ворогу просуватися та переходити в контратаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, минулої доби ЗСУ атакували на півдні російські підрозділи протиповітряної оборони та зенітно-ракетні підрозділи. Також були знищені польові склади.
"Тому у ворога все гірше з логістикою, з забезпеченням, а це означає, що для того, щоб йому вирушати вперед, у нього немає впевненості в тому, що йому буде чим це робити. Саме тому вони тримаються за зайняті позиції і намагаються хоч якось укріпитися", - зазначила Гуменюк.
Вона пояснила, що це дуже деморалізує окупантів, оскільки знищені командні пункти не можуть приймати рішення і формувати наступні дії своїх військ.
"Знищення логістики, скупчень техніки, боєкомплектів говорить про те, що просто немає на чому вирушати вперед, робити якісь атакові дії і, звісно, посилювати себе якимись боєприпасами", - підкреслила начальник пресцентру.
Нагадаємо, за словами Наталії Гуменюк, ЗСУ просуваються на півдні України. Вона назвала дії українських захисників "дуже впевненими кроками".
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