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"Біля скроні наган чекіста": Резніков сумнівається в участі РФ у Кримській платформі

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація навряд чи буде брати участь у Кримській платформі. Принаймні, на першому етапі.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Будь-який посадовець чи політик навіть буде боятися говорити про Крим, тому що у них біля скроні наган чекіста. Вони недарма записали у себе в законодавстві, що окупація Криму не може бути оскаржена, оскільки вважають, що це пограбування іншої країни вони вчинили законно", - зазначив він.

За його словами, для початку треба створити Кримську платформу і по максимуму залучити до неї іноземних партнерів, які готові підтримати Україну конкретними кроками.

Також Резніков в черговий раз виключив можливість відновлення постачання води в Крим до його повної деокупації.

"Саме росіяни несуть відповідальність за все, що відбувається на території поки окупованого ними Криму. У нас немає можливості ефективного контролю і впливу, але ми знаємо, що вони там собі "гуляють" як справжні окупанти, арештовуючи кримських татар, продаючи майно наших заводів, утискуючи українців і Українську православну церкву", - додав віце-прем'єр.

Нагадаємо, Кримська платформа - це перша серйозна ініціатива України щодо деокупації півострова. На серпень 2021 року заплановано перший міжнародний саміт у Києві. Низка зарубіжних партнерів України підтвердила зацікавленість в участі у Кримській платформі.

Але в російській Державній думі вже заявили, що Москва не допустить спроб відчуження окупованого Криму.

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Новини України Російська ФедераціяКримАлексей Резников
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