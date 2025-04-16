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В Spotify произошел масштабный сбой

Среда 16 апреля 2025 17:30
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В Spotify произошел масштабный сбой Иллюстративное фото: в Spotify произошел сбой 16 апреля (freepik.com)
Автор: Наталья Кава

В работе сервиса потоковой музыки Spotify произошел масштабный сбой. Пользователи из разных стран жалуются на некорректную работу приложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Downdetector.

Сбои в приложении начали фиксировать около 16:00 (по киевскому времени - ред.) среды, 16 апреля. Сообщения о сбое в работе сервиса поступили от 296 пользователей. Впоследствии количество таких жалоб увеличилось до 47 795.

В Spotify произошел масштабный сбой

Около 60% людей столкнулись с проблемами в работе приложения Spotify, еще 24% жаловались на функционирование воспроизведения аудио, а 16% пользователей заметили сбой в работе вебсайта сервиса. Стоит заметить, что по данным из открытых источников, сервисом пользуются 675 миллионов пользователей во всем мире.

Как пишет ВВС, в пресс-службе Spotify объяснили, что им известно о проблемах с работой сервиса.

"Мы знаем о некоторых проблемах прямо сейчас и проверяем их", - сказано в заявлении.

Напомним, в конце февраля произошел сбой в работе "Новой почты". Не работали сайт и приложение. В компании не сообщали, что стало причиной такого сбоя.

Также в начале марта мы писали, что в работе соцсети X (бывший Twitter) сегодня, 10 марта, наблюдается сбой. Тогда Илон Маск заявлял о кибератаке.

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