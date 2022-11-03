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"У нас все получается". В Генштабе рассказали о ситуации в районе Бахмута

Фото: ВСУ отбивают атаки врага вблизи Бахмута (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Ситуация на Бахмутском направлении сложная, но контролируемая. ВСУ отбивают атаки врага и успешно сопротивляются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"На Бахмутском направлении обстановка остается сложной, но контролируемой. Противник нанес авиационные удары по позициям наших войск в районах населенных пунктов Соледар и Бахмут, вел наступательные действия в районах 7 населенных пунктов", - отметил он.

Основные усилия украинских войск были сосредоточены на сдерживании противника в районах Берестово, Соледара и Бахмута. В Генштабе отмечают, что враг пытается захватить Соледар, чтобы продвинуться к Часовому Яру.

"Противник пытается блокировать Бахмут с юга, северо-востока и овладеть Соледаром, чем создать благоприятные условия для продолжения наступления в направлении населенного пункта Часов Яр с целью дальнейшего полного блокирования Бахмута с запада. ВСУ сопротивляются, у нас все получается", - подчеркнул Громов.

Напомним, ранее в Минобороны отметили, что Донецкое направление остается самой горячей точкой фронта, эпицентром боев являются Бахмут и Соледар.

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