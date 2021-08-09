"У нас немає таких ресурсів": Лукашенко заперечує диктатуру в Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, що в Білорусі немає диктатури. У влади ніби-то немає таких ресурсів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його слова під час прямої лінії Лукашенка.
Він заявив, що нібито "ніколи нікому нічого не диктував і диктувати не збирається".
"Це відноситься до тих гидот, які ви кидаєте в мою сторону, типу, диктатура. Для того, щоб диктувати в світі, я цілком осудна людина, треба мати відповідний ресурс. У нас цього ресурсу немає", - заявив Лукашенко.
Нагадаємо, у ЄС назвали умову для скасування санкцій проти Білорусі.
Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про нові санкції щодо Білорусі, це планують зробити в річницю виборів президента в країні.