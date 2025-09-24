"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружения

"В Украине нет "больших, толстых" ракет, которыми диктаторы любят щеголять на парадах. Но у нас есть дроны, которые могут летать до 2000-3000 километров. У нас не было другого выбора, кроме как строить их - чтобы защитить наше право на жизнь", - пояснил президент.

Зеленский напомнил, что ранее контроль над морем зависел от наличия большого флота. Но Украина установила контроль над Черным морем, не имея флота - российские корабли оттеснили обратно в российские порты с помощью морских дронов. У Украины не было другого выбора.

Во время операции "Паутина", которую провела Служба безопасности Украины, десятки дешевых дронов уничтожили или повредили большинство российских стратегических бомбардировщиков - много очень дорогих бортов дальней авиации.

"Эти самые российские бомбардировщики атаковали наши города. И ничего из этого не произошло бы, если бы Путин не начал эту полномасштабную агрессию, полномасштабную войну. И с каждым годом, когда эта война продолжается, оружие становится еще более смертоносным. И только Россия заслуживает того, чтобы ее в этом обвиняли", - резюмировал президент.