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"У нас 5 уже 200-и, и все новенькие". Оккупант рассказал о потерях среди мобилизованных

Фото: оккупант рассказал о потерях среди мобилизованных (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На войне в Украине российская армия несет значительные потери в живой силе. В частности, среди мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

По словам российского оккупанта, подразделения Вооруженных сил РФ, восполнившие свои потери мобилизованным личным составом, после первого боевого столкновения нуждаются в новом пополнении.

"У нас пять уже 200-и. И все новенькие. Не знаю, рекорды какие-то. Пять человек. Только роту наполнили...", - сказал захватчик.

Напомним, ранее российский солдат в телефонном разговоре в панике рассказал, что его подразделение находится под постоянными обстрелами украинских военных.

Также ранее мы писали, что российский оккупант под действием наркотиков подорвался на гранате.

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