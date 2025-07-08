"У каждого дипломата есть ротационный цикл": Сибига подтвердил замену посла в США

"Оксана Маркарова - одна из наших наиболее успешных послов, чрезвычайно эффективная, харизматичная, но наверное, что у каждого дипломата есть ротационный цикл", - сказал Сибига.

Главу МИД также спросили о возможных назначениях новых послов Украины.

"Я вам подтвержу, что видение президента Украины - осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20. То есть, прежде всего усилить эти страны, в том числе - трек США. Поэтому это сейчас действительно на повестке дня", - отметил он.

Сибига уточнил, что следует ожидать около 20 указов президента Украины, которыми будут уволены и назначены новые послы Украины.

"Все послы должны понимать, что мерилом их деятельности является результат. Они должны работать на результат. Они должны понимать и быть в реалиях воюющей страны", - подчеркнул министр.