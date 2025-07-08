"У каждого дипломата есть ротационный цикл": Сибига подтвердил замену посла в США

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил отставку посла Украины в США Оксаны Маркаровой и назвал ее одной из самых успешных представительниц украинской дипломатии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Сибиги Украинскому Радио.
"Оксана Маркарова - одна из наших наиболее успешных послов, чрезвычайно эффективная, харизматичная, но наверное, что у каждого дипломата есть ротационный цикл", - сказал Сибига.
Главу МИД также спросили о возможных назначениях новых послов Украины.
"Я вам подтвержу, что видение президента Украины - осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20. То есть, прежде всего усилить эти страны, в том числе - трек США. Поэтому это сейчас действительно на повестке дня", - отметил он.
Сибига уточнил, что следует ожидать около 20 указов президента Украины, которыми будут уволены и назначены новые послы Украины.
"Все послы должны понимать, что мерилом их деятельности является результат. Они должны работать на результат. Они должны понимать и быть в реалиях воюющей страны", - подчеркнул министр.
Напомним, сегодня, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский и посол Украины в США Оксана Маркарова провели разговор, во время которого они обсудили кадровый вопрос.
Как рассказали источники РБК-Украина, президент сообщил Маркаровой о намерении провести ротацию посла Украины в США.
По информации собеседника, Зеленский предложил Маркаровой остаться в команде после этого.
Ранее мы уже сообщали о возможных кадровых изменениях, которые ожидаются не только в украинском правительстве, но и в дипломатическом корпусе.
РБК-Украина писало, что почти наверняка свою каденцию в США завершит посол Оксана Маркарова, у которой не сложились отношения с новой администрацией Дональда Трампа.
По данным РБК-Украина, в Офисе президента рассматривается другой вариант, при котором послом в США могут отправить нынешнего министра культуры Николая Точицкого, который якобы и сам был бы не против вернуться к дипломатической работе.
Позже собеседники РБК-Украина назвали и других кандидатов, которые могут заменить Маркарову на посту посла. Среди них: премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.
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