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"У них есть HIMARS, а у нас ничего такого нет": оккупант о проблемах в армии РФ, - ГУР

Фото: оккупант пожаловался на проблемы в армии России (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Военнослужащий РФ рассказал о потерях в подразделении, отсутствии необходимой техники и удачном действии Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

"У нас командир полка отправил 120 ребят в деревню типа на разведку. Мы из дрона взглянули, будто никого нет. А потом зашли ребята - 120 человек и положили", - пожаловался оккупант на потери.

Россиянин отметил, что будто должно происходить наступление, однако ВСУ наносят меткие удары по позициям оккупантов. Также военный рассказал, что ему известно о планах ракетной атаки на 24 февраля, возможных атаках на Киев, но потом он понял, что ничего из этого уже не будет.

"Рядом с нами стоял Т-90 замаскированный. Подлетел дрон, три дрона, сбросили на него гранату на танк. Тогда башня у него и улетела, метров на 20. Говорят в Т-90 броня не пробивающаяся. Ага, на куски разлетелось", - добавил оккупант.

Также военный добавил, что им передают старую технику, а в ВСУ имеют новейшие системы HIMARS, которые работает в разы эффективнее.

Напомним, что российский военнослужащий пожаловался в телефонном разговоре с супругой на отсутствие подкрепления и отказ командования вывести их из первой линии фронта.

Российский военнослужащий пожаловался в телефонном разговоре на то, что их забросили в зону боевых действий без подготовки.

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