В Часовом Яру и Торецке россияне разрушили некоторые украинские позиции, - Силы обороны

Как отмечается, под покровом тумана и с применением дымовых гранат противник атаковал позиции Сил обороны Украины в Часовом Яру и Торецке - на Краматорском и Торецком направлениях.

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены", - сообщили Силы обороны.

скриншот deepstatemap.live

Военные отметили, что за прошедшие сутки основные атакующие усилия противника были сосредоточены на Покровском направлении. Оккупанты пытались вклиниться в оборону ВСУ.

Также продолжаются интенсивные боевые действия на Лиманском направлении, атаки отбили.

"Наибольшую активность на Кураховском направлении штурмовые группы противника проявляли в районах Петропавловки, Дачного, Украинки, Шевченко и в городской застройке Курахово. Оккупанты продолжают накапливать силы для дальнейших атак", - говорится в сообщении.

ОСГВ "Хортица" добавляет, что на Времевском направлении украинские воины проводят меры по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника.