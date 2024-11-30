В тюрьму на пять лет. Кому "светит" реальный срок за уклонение от мобилизации

Когда уклониста могут приговорить к тюрьме

Хотя административная ответственность, такая как штраф, является основным наказанием за нарушение мобилизационного законодательства, определенные действия могут привести к реальному тюремному заключению, говорит в комментарии для РБК-Украина советник юридической фирмы Gracers Сергей Савинский.

"Речь идет, в частности, об умышленном уклонении от мобилизации или фальсификации документов для получения отсрочки. Например, если человек предоставляет поддельные медицинские справки или другие документы, это может квалифицироваться как уголовное правонарушение", – отмечает он.

Судебная практика свидетельствует, что в условиях войны суды достаточно строго относятся к таким нарушениям.

"Приговор к тюремному заключению в таких случаях не редкость, ведь подобные решения призваны не только придерживаться законности, но и предупредить другие попытки уклонения. Поэтому фальсификация документов или открытое игнорирование мобилизационных требований может иметь серьезные последствия", – подчеркивает Савинский.

Уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет предусмотрена ст. 336 УКУ за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, комментирует РБК-Украина партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лидия Карплюк.

Она проанализировала существующую судебную практику.

Специалист говорит: к уголовной ответственности по этой статье могут привлечь военносвязанного, прошедшего медицинское освидетельствование, по результатам которого ВЛК его признали пригодным к военной службе и вручили повестку с определенным сроком прибытия для отправки в ряды ВСУ ("боевую") повестку или мобилизационное распоряжение), но за ней человек не явился без уважительных причин. И, соответственно, умышленно уклонился от призыва военной службы.

Какие наказания чаще всего назначают

Что касается наказаний по таким делам, то сейчас преимущественно людей приговаривают к реальным срокам заключения, чаще минимально определенных санкцией статьи 336 УК Украины – трех лет лишения свободы, отмечает Лидия Карплюк.

"Во многих делах можно увидеть, что даже если в суде первой инстанции человек приговорен к лишению свободы, но освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком (так называемое "условное осуждение"), то уже суд апелляционной инстанции отменял такой приговор в части освобождения от отбывания наказание и определял срок реального лишения свободы, и такие выводы поддерживались и судом кассационной инстанции", – отмечает она.

Специалист приводит несколько примеров подобных судебных дел. В одном случае суд первой инстанции осудил человека по ст. 336 УК Украины до 3 лет лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год на основании ст. 75 УК Украины (условное осуждение). Апелляционный суд отменил это решение об освобождении с испытанием и вынес новый приговор, назначив 3 года лишения свободы без условного увольнения.

Верховный Суд в постановлении от 24.10.2024 года поддержал заключения Апелляционного суда, отметив, что защита Родины, независимости и территориальной целостности Украины является конституционной обязанностью граждан.

"В условиях вооруженной агрессии со стороны другого государства, Защита Отечества приобретает особое значение. Поэтому последствия уклонения от военной службы в этих условиях из-за наказания должны достигать такой цели, которая сможет предотвратить совершение новых уголовных правонарушений как осужденным, так и другими лицами", – объясняет собеседница.

Если будет доказано, что от призыва на военную службу уклонялись намеренно, то по результатам рассмотрения уголовного производства в суде, скорее всего, виновный будет приговорен к реальному сроку лишения свободы, отмечает Лидия Карплюк.