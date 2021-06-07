У в'язниці в РФ погіршується стан політв'язня кримського татарина Абдурахманова

Стан здоров'я українського політв'язня кримського татарина Меджита Абдурахманова, який незаконно утримується в СІЗО №1 ГУФСІН РФ в Ростовській області, значно погіршилося. Йому не дають можливість пройти обстеження і отримати необхідне лікування.

За її словами, Меджит Абдурахманов скаржиться на постійний біль у спині, через яку він не може самостійно пересуватися. "Зокрема, для його особистої присутності на судовому засіданні йому зробили місцеву анестезію. Тільки після цього зі спеціальним пристосуванням для пересування він був доставлений до суду", - уточнила Денисова.

Вона підкреслила, що відсьогодні Абдурахманову не надає можливість пройти обстеження і отримати необхідне лікування. "Звернення до медичної частини СІЗО ігноруються", - додала омбудсмен

Денісова зазначила, що таке ставлення до громадянина України порушує пункт 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, затверджених економічними і соціальними радами ООН, і "вважається тортурами або нелюдським або таким, що принижує гідність, поводження з ними".