У в'язниці в РФ погіршується стан політв'язня кримського татарина Абдурахманова
Стан здоров'я українського політв'язня кримського татарина Меджита Абдурахманова, який незаконно утримується в СІЗО №1 ГУФСІН РФ в Ростовській області, значно погіршилося. Йому не дають можливість пройти обстеження і отримати необхідне лікування.
За її словами, Меджит Абдурахманов скаржиться на постійний біль у спині, через яку він не може самостійно пересуватися. "Зокрема, для його особистої присутності на судовому засіданні йому зробили місцеву анестезію. Тільки після цього зі спеціальним пристосуванням для пересування він був доставлений до суду", - уточнила Денисова.
Вона підкреслила, що відсьогодні Абдурахманову не надає можливість пройти обстеження і отримати необхідне лікування. "Звернення до медичної частини СІЗО ігноруються", - додала омбудсмен
Денісова зазначила, що таке ставлення до громадянина України порушує пункт 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, затверджених економічними і соціальними радами ООН, і "вважається тортурами або нелюдським або таким, що принижує гідність, поводження з ними".
Нагадаємо, у грудні 2020 року так званий "Верховний суд" в анексованому Криму продовжив арешт дев'яти кримськотатарським активістам до 14 січня 2021 року. Це активісти другої Сімферопольської групи у "справі Хізб ут-Тахрір".
"Суд" у закритому режимі продовжив запобіжний захід Сейрану Муртази, Аліму Карімову, Рустему Шейхалієву, Ерфану Османову, Осману Арифмеметову, Меджиту Абдурахманову, Іззету Абдулаєву, Владлену Абдулкадірову і Руслану Сулейманову.
Зазначимо, після анексії в Криму часто проходять обшуки у журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".
Сполучені Штати виступили із засудженням політично вмотивованого засудження кримських татар у рамках справи "Хізб ут-Тахрір". США закликали Росію припинити застосовувати до українців свої несправедливі закони.