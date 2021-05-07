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В'язниця за брехню у деклараціях: Венеційська комісія підтримала закон Зеленського

Автор: Юлія Струк

Венеційська комісія схвалила законопроект президента Володимира Зеленського про в'язницю за недостовірне декларування. Згідно з висновком, проект відповідає міжнародним зобов'язанням України.

Про це свідчить висновок комісії.

Венеційка вітає повторне запровадження ув'язнення за брехню у деклараціях.

У комісії наголосили, що посилення санкцій повинно супроводжуватися посиленням антикорупційних інституцій і механізмів.

"Підвищення санкцій може бути необхідно, але цього недостатньо, якщо антикорупційні інституції не працюють належним чином", - вказано у висновку.

На думку Венеційки, законопроект не суперечить рішенню Конституційного суду України та відповідає попереднім рекомендаціям комісії.

Документ також відповідає міжнародним зобов'язанням України. Міжнародне право вимагає наявності системи декларування активів і підкріплення її відповідними санкціями.

Однак у висновку звертають увагу, що важко визначити грошовий штраф або термін тюремного ув'язнення, які представляли б "середній європейський показник" у таких випадках.

У комісії шкодують, що посилення покарань зможуть застосувати тільки до наступного циклу декларування, тобто до 1 квітня 2022 року.

Нагадаємо, у середині квітня Верховна рада прийняла за основу законопроект про відновлення позбавлення волі за брехню у деклараціях.

Як писало РБК-Україна, 27 січня Зеленський вніс до ВР законопроект, який пропонує повернути позбавлення волі за недостовірне декларування. Документ було визначено як невідкладний.

Так, у кінці 2020 року Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Це згодом заблокувало роботу Національного агентства по запобіганню корупції й викликало конституційну кризу в країні.

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