Тюнинг фар авто: улучшит, или ухудшит свет в машине

При том что даже новые заводские фары на автомобилях обычно освещают местность далеко не идеально, после нескольких лет интенсивной эксплуатации они светят еще хуже – так, что водитель вынужден существенно снижать скорость. Есть несколько методов омолодить свет, но при этом есть и много возможностей окончательно испортить его.

Еще следует напомнить, что Правила дорожного движения Украины запрещают вмешательство в конструкцию светотехники. При том что таковым считается и изменение типа ламп: официально вместо галогеновых нельзя ставить ксеноновые или светодиодные. Но в реалиях, когда обязательного техосмотра для частных автомобилей в Украине нет, немало водителей позволяет себе такое усовершенствование.

Как улучшить свет фар автомобиля

Еще недавно водители имели в виду только один вариант улучшить освещение дороги – установить в свои старые фары ксеноновые лампы. Выходило по-модному, но в сочетании с галогеновой оптикой газоразрядные лампы не могли сформировать луч, пригодный для освещения дороги. Зато такой ксенон ослеплял всех, кто оказывался спереди и сзади модернизированной машины. К тому же, полукустарные лампы имели катастрофически короткий срок службы. В результате так называемый гаражный/колхозный/китайский ксенон утратил популярность, и скучать по нему не стоит.

Ксеноновые фары. Но возможность использовать газоразрядные лампы для улучшения головного света, причем вполне законна. По крайней мере, это касается мало-мальски молодых моделей авто, которые в топовых комплектациях имели штатные ксеноновые фары. Если найти такой комплект фар, новый или б/у, его можно без особых проблем установить на машину, которая с завода имела галогенки.

Но возможность использовать газоразрядные лампы для улучшения головного света, причем вполне законна. По крайней мере, это касается мало-мальски молодых моделей авто, которые в топовых комплектациях имели штатные ксеноновые фары. Если найти такой комплект фар, новый или б/у, его можно без особых проблем установить на машину, которая с завода имела галогенки. Галогенки высокой отдачи . Еще один законный и технически корректный способ улучшить головной свет – установите в родные фары лампы-галогенки штатного типоразмера, но повышенной эффективности. Обычно они обозначаются как +50%, +100% и т.д. Только остерегайтесь дешевой продукции no name, потому что кустарные производители повышают светоотдачу ламп за счет прямого увеличения потребляемой мощности, что недопустимо по нескольким причинам. Но отметим, что выбрав данный вариант тюнинга фар, следует сначала убедиться, что отражатель (рефлектор) фары не потерял свое покрытие.

. Еще один законный и технически корректный способ улучшить головной свет – установите в родные фары лампы-галогенки штатного типоразмера, но повышенной эффективности. Обычно они обозначаются как +50%, +100% и т.д. Только остерегайтесь дешевой продукции no name, потому что кустарные производители повышают светоотдачу ламп за счет прямого увеличения потребляемой мощности, что недопустимо по нескольким причинам. Но отметим, что выбрав данный вариант тюнинга фар, следует сначала убедиться, что отражатель (рефлектор) фары не потерял свое покрытие. Светодиодные лампы . Очень эффективный способ поднять яркость освещения дороги перед машиной – приобрести LED-лампы, выполненные в типоразмере обычных галогенок. Но опять-таки, держитесь подальше от светодиодных ламп неизвестных брендов – их изделия подобны тому гаражному ксенону, о котором говорилось в начале статьи: светят ярко, но косо и недолго. Дело в том, что производителям второго плана не доступны технологии точного позиционирования LED-чипа по отношению к цоколю. Поэтому луч фар получается неадекватным.

Кратко

Прежде чем начать тратить деньги и время на усовершенствование фар, изучите ситуацию и разберитесь, что с ними не так. Возможно, вашим старым приборам освещения поможет только полная замена или такой вариант будет более целесообразным, чем попытки тюнинга или ремонта. И оценивайте эффективность оптики не по субъективным ощущениям, а инструментальным методом – то есть ищите СТО, где есть стенд для контроля яркости и формы луча головного света.