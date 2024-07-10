Тюнинг фар авто: улучшит, или ухудшит свет в машине

Нет автомобилиста, который был бы "на все сто" доволен своими фарами. Поскольку нет главного осветителя – солнца, мы никогда не будем видеть дорогу ночью так, как днем. Но чаще лучшего света жаждут владельцы машин с большим пробегом и грузом лет за кормой.
О том, как не сделать случайно свои фары хуже, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации Autocentre и материалы Philips и Osram .
При том что даже новые заводские фары на автомобилях обычно освещают местность далеко не идеально, после нескольких лет интенсивной эксплуатации они светят еще хуже – так, что водитель вынужден существенно снижать скорость. Есть несколько методов омолодить свет, но при этом есть и много возможностей окончательно испортить его.
Еще следует напомнить, что Правила дорожного движения Украины запрещают вмешательство в конструкцию светотехники. При том что таковым считается и изменение типа ламп: официально вместо галогеновых нельзя ставить ксеноновые или светодиодные. Но в реалиях, когда обязательного техосмотра для частных автомобилей в Украине нет, немало водителей позволяет себе такое усовершенствование.
Еще недавно водители имели в виду только один вариант улучшить освещение дороги – установить в свои старые фары ксеноновые лампы. Выходило по-модному, но в сочетании с галогеновой оптикой газоразрядные лампы не могли сформировать луч, пригодный для освещения дороги. Зато такой ксенон ослеплял всех, кто оказывался спереди и сзади модернизированной машины. К тому же, полукустарные лампы имели катастрофически короткий срок службы. В результате так называемый гаражный/колхозный/китайский ксенон утратил популярность, и скучать по нему не стоит.
Кратко
Прежде чем начать тратить деньги и время на усовершенствование фар, изучите ситуацию и разберитесь, что с ними не так. Возможно, вашим старым приборам освещения поможет только полная замена или такой вариант будет более целесообразным, чем попытки тюнинга или ремонта. И оценивайте эффективность оптики не по субъективным ощущениям, а инструментальным методом – то есть ищите СТО, где есть стенд для контроля яркости и формы луча головного света.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, каких неприятностей ждать от авто в жару.