Тисячі нідерландців помилково звинуватили в шахрайстві. Кабмін може піти у відставку

Фото: прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (flickr.com)

В Нідерландах податкові органи помилково звинуватили понад 20 тисяч сімей в шахрайстві з отриманням допомоги на дітей. У п'ятницю, 15 січня, уряд Нідерландів вирішить, чи буде він йти у відставку через інцидент.

Про це повідомляє The Guardian.

Сім'ям було наказано повернути допомоги, отримані за кілька років - починаючи з 2012 року. Через це багатьом довелося оголосити себе банкрутами, переїхати в інше житло і стати відповідачами за позовами на десятки тисяч євро.

В ході розгляду з'ясувалося, що "шахрайством" виявилися неправильно заповнені довідки або відсутність у них підписів.

Двадцять сімей уже подали в суд на уряд Нідерландів, стверджуючи, що саме їхня злочинна недбалість призвела до таких сумних наслідків.

При цьому уряд країни вибачився і виділила понад 500 мільйонів євро на врегулювання ситуації з виплатою до 30 тисяч євро кожній постраждалій родині.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте виступив проти розпуску нинішньої коаліції, стверджуючи, що країні потрібна стабільність в умовах пандемії, але не виключив відставку уряду.

Нагадаємо, раніше в Нідерландах продовжили діє на території країни карантин на три тижні.

Зазначимо, що з 15 грудня в Нідерландах діє локдаун. Всі громадські місця, включаючи дитячі садки, тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри, перукарні та салони краси, закриті.