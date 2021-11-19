Понад тисяча арештів: в ЄС розробили план боротьби з нелегальним перевезенням мігрантів

За інформацією порталу, цей 59-сторінковий документ містить в собі дані про 30 підготовлених планах. Деякі з них будуть реалізовані під егідою окремих держав - членів Євросоюзу, інші операції будуть проводитися відповідними органами, зокрема агентством ЄС з контролю кордонів Frontex і Європейським поліцейським агентством (Європолом).

У ряді планів фігурують так звані щорічні показники результативності, такі як число затримань, вилучених підроблених документів, зібраних розвідувальних даних і проведених розслідувань.

Як зазначається, Європол співпрацюватиме з країнами Балканського регіону, Китаєм, Туреччиною. Австрія, Франція, Греція, Німеччина, Італія, Польща, Португалія, Іспанія і Великобританія своєю чергою очолять окремі операції за підтримки інших держав.

Так, Польща працюватиме над припиненням контрабанди з Білорусі, Грузії, Росії та з України. Операції Австрії та ФРН будуть локалізовані в районі Західних Балкан, уточнює видання.

Frontex очолить вісім операцій, пов'язаних з незаконним перетином кордону, Балканами, прикордонними перевірками, шахрайством з документами і збором розвідданих на зовнішніх кордонах. Плани агентства передбачають близько 1 000 арештів і близько 50 затримань осіб, "підозрюваних у пособництві".