Тисяча за вакцинацію: заявки вже подали 3,2 млн українців

Учасники пілотного проекту "еПоддержка" з виплати тисячі гривень за вакцинацію проти COVID-19 оформили понад 1,2 мільйона заявок. Загалом на участь у програмі записалося вже 3,2 млн українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

"На цьому тижні програма тестується, і вже станом на сьогоднішній день учасниками пілотного проекту оформлено понад 1,2 мільйона заявок в розстрочку. Всього на участь записалося 3,2 мільйона українців. Реєстрація, верифікація та відкриття віртуальної карти займає лічені хвилини", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві економіки України уточнили, що на поточному тижні програма ще тестується. Послуга стане доступною для всіх українців 19 грудня. При цьому кошти на картки українців надійдуть протягом 10 днів після старту програми, подачі заявки та проходження верифікації на відповідність критеріям програми.

"За ці кошти можна буде купити абонемент в спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, купити квитки на залізничні та авіаперевезення по Україні, купити книги", - уточнили в міністерстві.